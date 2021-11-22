В Харькове иностранка выпала из окна девятого этажа, когда мыла окна
Кошмарный случай произошел в Харькове. Девушка выпала из окна девятого этажа, когда мыла окна
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Труха Харьков".
Трагедия произошла вчера, 21 ноября, на улице Гвардейцев Широнинцев 14. Тело 24-летней девушки обнаружили возле четвертого подъезда многоэтажки
Предварительно, погибшая была гражданкой Азербайджана. Она мыла окна и поскользнулась, в результате чего и упала. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.
"На Гвардейцев Широнинцев 14, труп возле 4-го подъезда. С 9 этажа выпала 24-летняя азербайджанка. Мыла окна и сорвалась. Скорая уехала, ждут судмедэкспертов", - говорится в сообщении.
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