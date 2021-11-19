Харьковский мажор, который на Infiniti устроил смертельное ДТП, признал вину

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16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский во время допроса 19 ноября признал свою вину в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, в котором погиб 58-летний водитель Chevrolet

Информацию об этом подтвердила защитница подозреваемого Инна Данилова, передает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Ранее она утверждала, что Харьковский не помнит, был ли он за рулем в день аварии.

"На тот момент это действительно было так — он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог предоставить показания", — сказала Данилова.

То, что за рулем Infiniti в смертельном ДТП 26 октября находился Николай Харьковский, подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза, сообщили 19 ноября в прокуратуре Харьковщины.

По информации юридической компании, которая представляет семью потерпевших, вина Харьковского также подтверждается допросами двух пострадавших пассажиров с Infiniti, записями с камер видеонаблюдения и видеозаписями очевидцев происшествия.

Как сообщалось, мажор из Харькова, который вызвал смертельное ДТП, отказался сдавать кровь на анализ несмотря на решение суда.