18:01  19 ноября
Суд отправил в СИЗО подозреваемых в покушении на министра Романа Лещенко
14:52  19 ноября
Пик волны коронавируса пройден, но возможна повторная вспышка — Минздрав
18:36  19 ноября
Аналитики J.P. Morgan значительно ухудшили прогноз роста ВВП Украины
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2021, 20:22

Харьковский мажор, который на Infiniti устроил смертельное ДТП, признал вину

19 ноября 2021, 20:22
Читайте також українською мовою
Фото из соцсетей
Читайте також
українською мовою

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский во время допроса 19 ноября признал свою вину в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, в котором погиб 58-летний водитель Chevrolet

Информацию об этом подтвердила защитница подозреваемого Инна Данилова, передает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Ранее она утверждала, что Харьковский не помнит, был ли он за рулем в день аварии.

"На тот момент это действительно было так — он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог предоставить показания", — сказала Данилова.

То, что за рулем Infiniti в смертельном ДТП 26 октября находился Николай Харьковский, подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза, сообщили 19 ноября в прокуратуре Харьковщины.

По информации юридической компании, которая представляет семью потерпевших, вина Харьковского также подтверждается допросами двух пострадавших пассажиров с Infiniti, записями с камер видеонаблюдения и видеозаписями очевидцев происшествия.

Как сообщалось, мажор из Харькова, который вызвал смертельное ДТП, отказался сдавать кровь на анализ несмотря на решение суда.

Харьков ДТП суд прокуратура

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua