Мажор з Харкова, який спричинив смертельну ДТП відмовився здавати кров на аналіз попри рішення суду

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16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові Микола Харківський відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Укрінформу представника потерпілих у справі Ігоря Черняка.

"Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову", - зазначив Черняк.

За його словами, рішення суду зобов'язувало підозрюваного здати кров, але "на жаль, в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові".

"Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття", - вважає представник потерпілих.

В той же час як зазначив речник Харківської обласної прокуратути Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього достатньо для слідства".

Нагадаємо у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що водій червоного Chevrolet загинув на місці, а водія та пасажирів автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні.

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарями їм надається медична допомога. Стан стабільний. На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції й слідчими – більше ніж 100 км/год", - додали правоохоронці.