В Одесі на пляжі згорів літній майданчик нічного клубу

Фото: ДСНС у Одеській області

В Одесі сьогодні вночі на пляжі "Дельфін", що у Приморському районі міста, трапилась пожежа на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на ГУ ДСНС в Одеській області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили загорання окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами. Пожежа була локалізована о 23 годині 32 хвилини та ліквідована о 00 годині 15 хвилин на площі 400 м2.

За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток – встановлюються.

Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 22 рятувальника.

Як повідомлялося, В Одесі у Київському районі сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку.