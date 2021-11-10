В Одесі на пляжі згорів літній майданчик нічного клубу
В Одесі сьогодні вночі на пляжі "Дельфін", що у Приморському районі міста, трапилась пожежа на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat"
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на ГУ ДСНС в Одеській області.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили загорання окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами. Пожежа була локалізована о 23 годині 32 хвилини та ліквідована о 00 годині 15 хвилин на площі 400 м2.
За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток – встановлюються.
Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 22 рятувальника.
Як повідомлялося, В Одесі у Київському районі сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку.
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