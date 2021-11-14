09:29  14 листопада
За добу коронавірусом захворіли майже 25 тисяч осіб
10:25  14 листопада
Кордон України посилять комплексами Нептун
19:20  14 листопада
Британія готова перекинути в Україну спецназ через загрозу вторгнення Росії
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2021, 16:43

У парку на Харківщині викопали людські кістки

14 листопада 2021, 16:43
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У центрі міста Ізюм в Харківській області під час розкопок були виявлені людські кістки

Про це пише RegioNews з посиланням на Ізюм TV у Facebook.

За даними медіа, останки були знайдені біля пам'ятника загиблим під час громадянської війни, що знаходиться на початку алеї Центрального парку.

При цьому, чому велися розкопки в такому місці і хто їх ініціював, даних поки немає.

"Кістки можуть належати як червоноармійцям, так і німцям, загиблим під час Другої світової війни, і навряд чи загиблим під час громадянської війни, пам'ятник яким і стоїть на цьому місці. Але остаточні висновки повинна зробити професійна наукова експертиза", - поділився думкою місцевий історик Віталій Носачов.

Як зазначено, після виявлення знахідки розкопки відразу були завершені, а яма і кістки - засипані землею.

Харківська область

На Харківщині викрили "бізнесменів", які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію
20 жовтня 2021, 13:46
На Харківщині в Лозовій без газу залишилася 191 багатоповерхівка
12 жовтня 2021, 19:13
У Харківській області за день склали 14 протоколів за порушення карантину
10 жовтня 2021, 16:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram