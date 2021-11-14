У парку на Харківщині викопали людські кістки

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У центрі міста Ізюм в Харківській області під час розкопок були виявлені людські кістки

Про це пише RegioNews з посиланням на Ізюм TV у Facebook.

За даними медіа, останки були знайдені біля пам'ятника загиблим під час громадянської війни, що знаходиться на початку алеї Центрального парку.

При цьому, чому велися розкопки в такому місці і хто їх ініціював, даних поки немає.

"Кістки можуть належати як червоноармійцям, так і німцям, загиблим під час Другої світової війни, і навряд чи загиблим під час громадянської війни, пам'ятник яким і стоїть на цьому місці. Але остаточні висновки повинна зробити професійна наукова експертиза", - поділився думкою місцевий історик Віталій Носачов.

Як зазначено, після виявлення знахідки розкопки відразу були завершені, а яма і кістки - засипані землею.