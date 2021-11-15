На Харьковщине более суток тушат пожар на свалке, процесс осложняет задымление
В Мерефе Харьковской области спасатели уже более суток тушат пожар на свалке
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
Пожар возник 14 ноября на площадке у пров. Яковлевского, 18. Спасателей вызвали в 9:45.
Когда приехали спасатели, огонь охватил 500 кв. м.
"Горение мусора сопровождалось плотным задымлением значительной территории вокруг и быстрым распространением огня по фронту и вглубь", - говорится в сообщении.
На тушение пожара спасатели подали 3 ручных пожарных ствола. В 21:15 огонь локализовали.
Сегодня, 15 ноября, пожар продолжают тушить. Причина возникновения возгорания выясняется.
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