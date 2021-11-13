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13 листопада 2021, 12:52

Водія Toyota Land Cruiser, який збив підлітків у Харкові, взяли під варту на два місяці

13 листопада 2021, 12:52
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Фото: скриншот відео
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Водія Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки у Харкові, взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тисяч гривень

Суд обрав водію запобіжний захід ввечері 12 листопада у Київському райсуді Харкова, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

"Ухвалою судді Київського районного суду Харкова було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом на внесення застави у розмірі 340 тисяч гривень водію, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ДТП на проспекті Науки — він наїхав на двох неповнолітніх осіб", — сказав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Прокурор у судовому засіданні просив обрати тримання під вартою, суддя попросив зазначити суму застави, яка б прокуратуру влаштовувала. Ми просили 10 млн грн", — додав він.

Адвокатка водія відмовилася від коментарів: "Зараз така позиція захисту — пояснення ми не надаємо. Триває досудове слідство".

Сам підозрюваний сказав, що "згоден із провиною".

Як повідомлялося, хімічний аналіз сечі водія автомобіля Toyotа, який збив підлітків на пішохідному переході в Харкові, показав, що чоловік у момент ДТП перебував в стані наркотичного сп’яніння мета доном.

Харків ДТП суд прокуратура

 
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