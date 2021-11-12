Водій Toyotа, який збив двох дітей у Харкові, вживав метадон – прокуратура

Фото: прокуратура Харківщини

Хімічний аналіз сечі водія автомобіля Toyotа, який збив підлітків на пішохідному переході в Харкові, показав, що чоловік у момент ДТП перебував в стані наркотичного сп’яніння метадоном

Про це сьогодні повідомив прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews із посиланням на Depo.Харків.

"Оскільки особа перебувала в стані наркотичного сп’яніння, змінено кваліфікацію з ч. 2 ст. 286 ККУ на ч. 2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає більш сувору відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватись клопотання про обрання запобіжного заходу", - пояснив Чубенко.

Прокуратура вимагатиме обрати для злочинця найсуворіший запобіжний захід на час слідства, а саме тримання під вартою без права на внесення застави.

Як повідомлялося, автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської в Харкові 11 листопада о 15:14. Внаслідок аварії травмувалися 13-річні хлопець і дівчина.