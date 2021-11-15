В Харькове пьяный сотрудник полиции спровоцировал два ДТП

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В Харькове расследуют обстоятельства двух аварий на Салтовском шоссе. После первого столкновения водитель попытался скрыться, однако врезался еще в две машины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Автомобильный Харьков".

В соцсетях также опубликовали хронологию возможных действий нарушителя.

"Он совершает первое ДТП на Новых Домах и удирает. В 17:05 он ударяет Приору на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта Ландау и продолжает удирать. Не доезжая до 8-го хлебозавода он на большой скорости таранит Шевроле и задевает ещё один автомобиль. От удара он теряет управление, его разворачивает и он летит через бордюр, из-за чего переворачивается", - утверждают пользователи соцсетей.

Позже появилась информация о том, что за рулем Мitsubishi Оutlander находился сотрудник полиции из Сумской области. Эту информацию подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

По нашим данным, следователи открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Сейчас в больнице находится водитель Chevrolet Aveo и сам полицейский.

По предварительной информации, он дейсвительно был пьян.