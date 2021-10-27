Михайло Добкін: Центральна влада, завдяки справі про підробку підпису Кернеса, тримає Терехова під повним контролем

Розслідування справи про підробку електронного підпису Геннадія Кернеса не ведеться, тому що центральній владі дуже зручно контролювати в.о. мера Харкова Ігоря Терехова за допомогою цієї справи

Про це в інтерв'ю проекту "ОбнаженКһа" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

Зокрема, він нагадав, що напередодні одна з кандидатів у мери оприлюднила відкритий лист про те, що електронний підпис Кернеса був підроблений виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим, однак реакції влади на цей відкритий лист немає і, на думку Михайла Добкіна, не буде найближчим часом.

"Я думаю, що центральна влада зайняла наступну позицію. Якщо раптом перемогу на виборах мера Харкова здобуде в.о. мера, на нього вже є достатньо всього, щоб тримати його за вухо, і він нікуди не рипався", - заявив Михайло Добкін.

"Не дарма ж ходять розмови, що він після виборів повинен очолити партію "Слуга народу" в Харкові та тягнути її на Олімп політичного успіху. Якщо, звичайно, він сам добіжить до фінішу з хорошим результатом", - додав політик.

При цьому, говорячи про хворобу і смерть Кернеса і отримання Тереховим влади в Харкові, Михайло Добкін підкреслив, що "абсолютно не сумнівається, що ті, хто відправляв Кернеса з квитком в один кінець в "Шаріте", розуміли, що він не повернеться".

"Вони точно знали, що він не повернеться, тому що буквально за кілька днів після його від'їзду вони почали повністю переглядати списки кандидатів "Блоку Кернеса - Успішний Харків", прибираючи звідти людей, лояльних і близьких до Кернеса, тих кого він бачив на керівних посадах", - заявив Михайло Добкін.

Також він зазначив, що впевнений в тому, що Кернес в момент, коли його відправляли на лікування до Німеччини, вже був не у свідомості, "був несамостійним і потребував певного догляду".

Нагадаємо, напередодні було оприлюднено результати журналістського розслідування проєкту "Ціна питання", згідно з якими, одразу після того, як Кернес був відправлений на лікування до Німеччини, нинішній в. о. мера Харкова Ігор Терехов за підтримки олігарха Павла Фукса, використовуючи головного адміністратора КП "Міський Інформаційний центр" Артура Лук'янова, фальсифікували електронний підпис Кернеса з метою отримання влади в місті.

Коментуючи це розслідування, Михайло Добкін висловив упевненість, що харків'яни обов'язково дізнаються всю правду про цю справу, і він докладе для цього всіх зусиль.