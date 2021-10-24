Ігор Терехов незаконно захопив владу в Харкові за допомогою підробленого електронного підпису Кернеса - розслідування

Аналіз подій у Харкові від початку хвороби Геннадія Кернеса до його смерті і приходу до влади Ігоря Терехова свідчить, що нинішній в.о. мера за підтримки олігарха Павла Фукса, використовуючи головного адміністратора КП "Міський Інформаційний центр" Артура Лук'янова, фальсифікував електронний підпис Кернеса з метою отримання влади в місті

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Шакали над тілом лева: таємниця смерті Геннадія Кернеса", зробленому в рамках проекту "Ціна питання".

Автори розслідування нагадали, що останній раз харків'яни бачили живим Геннадія Кернеса 23 серпня 2020 року, але Кернес, перебуваючи на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", все одно виграв мерські вибори 25 жовтня 2020 року, а 9 грудня того ж року відбулася перша сесія новообраної Харківської міськради, де на підставі листа з електронним підписом Кернеса секретарем міськради був обраний Ігор Терехов.

Однак, як стверджують автори розслідування, посилаючись на інформацію кандидата в мери Харкова Дениса Ярославського, станом на 25 жовтня 2020 року Кернес вже був без свідомості, а 9 грудня його мозок вже був мертвий. "За моєю інформацією, він помер третього листопада", - заявив Ярославський, уточнивши, що під "помер" він має на увазі смерть мозку, тоді як апарат життєзабезпечення підтримував серцеву діяльність і дихання Кернеса.

Крім того, автори розслідування зазначають, що за наявними даними, електронний підпис, яким був підписаний документ, який зробив Терехова в.о. мера, був виданий Кернесу 17 вересня 2020 року о 15 годині 52 хвилини. У той час, коли його фізично вже не було в Україні, адже за офіційною версією Кернес полетів на лікування 16 вересня.

Автори розслідування цитують українське законодавство, яке говорить: "Ідентифікація особи, яка звертається за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису або печатки, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи". Це дає підстави вважати, що підпис, на підставі якого обрали Терехова, фальсифікований і є ознаки кримінального злочину.

Також журналісти наводять слова депутат Харківської міськради від "Слуги народу" Аліни Мустафаєвої, яка вимагає притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних до підробки підпису осіб і домоглася внесення прокуратурою даних до ЄРДР. Також Мустафаєва, за словами журналістів, зовсім недавно "оприлюднила сенсаційні дані - ім'я людини, яка замість Геннадія Кернеса отримала електронний підпис". Це був Артур Лук'янов - в той момент головний адміністратор інформаційних систем відділу комп'ютерних систем КП "Міський Інформаційний центр". Журналісти проекту "Ціна питання" спробували зв'язатися з Лук'яновим, але на робочому місці в комунальному підприємстві його не виявилося, як не виявилося і вдома, а на телефонні дзвінки він не відповідав.

З етичних міркувань журналісти не стали робити зі сказаного висновків, але процитували звернення Мустафаєвої до глави СБУ: "Перебуваючи в змові: організатор злочинної організації Фукс Павло Якович, співорганізатор Терехов Ігор Олександрович, виконавець Лук'янов Артур Іванович (працівник КП "Міський Інформаційний центр") заволоділи оновленим особистим ключем електронно-цифрового підпису Кернеса Геннадія Адольфовича з метою здійснення захоплення влади в м.Харкові".

"Таким чином, в діях кола причетних до вищевказаних фактів осіб вбачаються ознаки складу кримінальних злочинів, передбачених ст.28 ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України - вчинення дій з метою захоплення влади, а також змова про вчинення таких дій групою осіб за попередньою змовою, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України - складання, видача посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інша підробка офіційних документів", - йдеться в заяві Мустафаєвої.

​​ "А ще хотілося б нагадати тим, хто закриває очі на жахливі маніпуляції і кривавий переділ влади в нашому місті, що зрадив одного разу - зрадить і знову", - підсумували автори розслідування.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що Ігор Терехов пообіцяв Офісу президента, що в обмін на підтримку на виборах мера 31 жовтня він віддасть "Слузі народу" посаду секретаря міськради, і сам вступить до лав цієї партії, що призведе до поглинання "блоку Кернеса" партією влади.