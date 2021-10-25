Харків'яни дізнаються правду про те, як помер Кернес, і як Терехов став в.о. мера, - Михайло Добкін

Харків'яни обов'язково дізнаються всю правду про хворобу і смерть Геннадія Кернеса, а також про те, як під час його перебування в клініці "Шаріте" був згенерований його електронний підпис, що дозволило Ігорю Терехову зайняти крісло в.о. мера

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін, коментуючи результати журналістського розслідування, згідно з якими Ігор Терехов став секретарем Харківської міськради на підставі подання, підписаного фальсифікованим електронним підписом Кернеса.

За словами Добкіна, найближче оточення Кернеса, яке відправляло його на лікування до Німеччини, прекрасно знало, що живим він звідти не повернеться. "Річ у тім, що буквально через два дні після того, як Геннадій Кернес відбув в "Шаріте", всіх його людей з першої частини списку "Блоку Кернеса - Успішний Харків", замінили на людей Авакова, Фукса і нинішнього в.о. голови в місті Харкові", - заявив Михайло Добкін.

"Якби вони знали, що Кернес повернеться, вони б не посміли цього зробити, тому що Геннадій Адольфович володів дуже суворим характером. Він би їм цього не пробачив. Тому відправляли його з квитком в один кінець", - додав політик.

Михайло Добкін висловив надію, щойно у нього з'явиться можливість дістати всі документи, які супроводжували отримання спочатку електронного підпису Кернеса, потім подань, які він нібито давав на призначення Терехова секретарем міськради, цей клубок буде розплутаний. "Я знайду папери та з'ясую їхню природу походження, за якими від його імені висували людей на конкретні посади в його відсутність. І тоді ми розплутаємо цей клубок повністю", - заявив Михайло Добкін.

"Чому він не розмотаний сьогодні? Все просто. Тривалий час поліція в Харківській області працювала на те, щоб це приховати, тому що одним з учасників всіх цих дій був безпосередньо на той момент міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він і його найближча команда. Поліція все спускала на гальмах... Прокуратура Харківської області робила все для того, щоб ці документи далі розслідували, але, оскільки це була підслідність поліції, в поліції ніхто нічого не робив", - заявив політик.

На сьогоднішній момент, продовжив Михайло Добкін, змінився і міністр внутрішніх справ, і начальник поліції в Харківській області, але "більшість заступників від того колишнього аваківського керівництва, яке виконувало функції особистої охорони міської влади до середини вересня, вони сьогодні роблять все для того, щоб ці документи не набули розголосу".

"Але, я повторюся, я цей клубок розплутаю, ви мене знаєте, для мене це справа честі, я думаю, що ставлення людей в Харкові до Кернеса таке, що переважна більшість людей захочуть дізнатися правду. Я їм цю правду спробую надати", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, напередодні було оприлюднено результати журналістського розслідування проекту "Ціна питання", згідно з якими, одразу після того, як Кернес був відправлений на лікування до Німеччини нинішній в.о. мера Харкова Ігор Терехов за підтримки олігарха Павла Фукса, використовуючи головного адміністратора КП "Міський Інформаційний центр" Артура Лук'янова, фальсифікували електронний підпис Кернеса з метою отримання влади в місті.