Михаил Добкин: Центральная власть, благодаря делу о подделке подписи Кернеса, держит Терехова под полным контролем

Расследование дела о подделке электронной подписи Геннадия Кернеса не ведется, потому что центральной власти очень удобно контролировать и.о. мэра Харькова Игоря Терехова при помощи этого дела

Об этом в интервью проекту "ОбнаженKha" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

В частности, он напомнил, что накануне одна из кандидатов в мэры обнародовала открытое письмо о том, что электронная подпись Кернеса была подделана исполняющим обязанности городского головы Игорем Тереховым, однако реакции власти на это открытое письмо нет и, по мнению Михаила Добкина, не будет в ближайшее время.

"Я думаю, что центральная власть заняла следующую позицию. Если вдруг победу на выборах мэра Харькова одержит и.о. мэра, на него уже есть достаточно всего, чтобы держать его за ухо, и он никуда не рыпался", - заявил Михаил Добкин.

"Не зря же ходят разговоры, что он после выборов должен возглавить партию "Слуга народа" в Харькове и тянуть ее на Олимп политического успеха. Если, конечно, он сам добежит до финиша с хорошим результатом", - добавил политик.

При этом, говоря о болезни и смерти Кернеса и получении Тереховым власти в Харькове, Михаил Добкин подчеркнул, что "абсолютно не сомневается, что те, кто отправлял Кернеса с билетом в один конец в "Шарите", понимали, что он не вернется".

"Они точно знали, что он не вернется, потому что буквально за несколько дней после его отъезда они начали полностью пересматривать списки кандидатов "Блока Кернеса - Успешный Харьков", убирая оттуда людей, лояльных и близких к Кернесу, тех кого он видел на руководящих должностях", - заявил Михаил Добкин.

Также он отметил, что уверен в том, что Кернес в момент, когда его отправляли на лечение в Германию, уже был не в сознании, "был несамостоятельным и нуждался в определенном уходе".

Напомним, накануне было обнародованы результаты журналистского расследования проекта "Цена вопроса", согласно которым, сразу после того, как Кернес был отправлен на лечение в Германию, нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов при поддержке олигарха Павла Фукса, используя главного администратора КП "Городской информационный центр" Артура Лукьянова, фальсифицировали электронную подпись Кернеса с целью получения власти в городе.

Комментируя это расследование, Михаил Добкин выразил уверенность, что харьковчане обязательно узнают всю правду об этом деле, и он приложит для этого все усилия.