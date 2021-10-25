Терехов досі не знає, скільки коштуватиме Харкову утримання зоопарку, на ремонт якого витратили понад 2,5 млрд грн

В.о. мера Харкова Ігор Терехов так і не зміг відповісти на питання, скільки місту потрібно коштів на 2022 рік для утримання зоопарку, на реконструкцію якого з міського бюджету вже витрачено понад 2,5 млрд грн

Зокрема в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній, відповідаючи на питання, скільки після реконструкції потрібно грошей на утримання зоопарку, Терехов сказав: "Ми ж тільки почали реконструкцію, ще рано говорити у скільки обійдеться утримання... Можу одне тільки сказати, що місто таке, як Харків, може собі це дозволити".

Журналістка попросила назвати конкретну цифру, проте Терехов зміг відповісти тільки, що зоопарк ще не до кінця укомплектований тваринами, а точну суму можна буде визначити не раніше, ніж через рік.

"Ми сьогодні не можемо сказати вам конкретно, тому що зоопарку місяць. Тому що у нас ще немає всієї колекції тварин – вона приходить. Тому що зоопарк ще не продає квитки іногороднім. Ми чітко зможемо сказати з цього питання тільки через рік", - сказав Терехов.

Також він не зумів чітко відповісти на питання, чи проєктувала місцева влада бюджет на наступний рік, і скільки місто на 2022 рік планує закласти в нього коштів на утримання зоопарку.

"Ще не дивилися... Те, що стосується зоопарку, те, що стосується парку Горького, саду Шевченка поки цього не проєктували. Важко зараз говорити про проєкт бюджету, тому є ж дохідна частина, є видаткова, є компенсація на тарифи - це дуже багато. Тому зараз говорити, скільки ми будемо закладати... " - сказав він.

На прохання журналістки назвати хоча б приблизну суму, Терехов відповів: "Та не скажу я вам, і ніхто не скаже".

Нагадаємо, що реконструкція Харківського зоопарку є однією з головних виборчих "фішок" в.о. харківського міського голови Ігоря Терехова. На реконструкцію зоопарку з міського бюджету виділено вже понад 2,5 млрд грн.

Влітку Терехов неодноразово обіцяв, що Харківський зоопарк буде відкритий після реконструкції 23 серпня, в День міста. Крім того, за запевненням Терехова, ті, хто мають "картку харків'янина" зможуть відвідувати зоопарк безкоштовно. Однак 23 серпня виявилося, що зоопарк відкрили лише формально. Роботи з реконструкції ще не завершені, а 23 серпня відвідати зоопарк могли виключно власники іменних запрошень. В цей час роботи з реконструкції зоопарку тривають.

Журналістське розслідування проекту "Ціна питання" з'ясувало, що левову частку в реконструкції Харківського зоопарку отримала компанія "Житлобуд-1", яка уклала з містом більше сотні контрактів на суму понад 2,1 млрд грн. Вибір генерального підрядника, на думку розслідувачів, не дивний, оскільки генеральний директор "Житлобуду-1" Олександр Харченко має з Ігорем Тереховим "теплі відносини" і загальні бізнес-активи.

У жовтні стало відомо, що Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при реконструкції Харківського зоопарку, на реконструкцію якого з бюджету було витрачено понад 2,5 млрдгривень.