Ніхто не гарантує захист особистих даних, які Терехов збирає для "Картки харків'янина", - журналісти

У рамках проекту "Картка харків'янина" міська влада Харкова збирає персональні дані людей, які можуть бути передані третім особам і які можуть бути використані в маніпуляціях під час виборів харківського міського голови

Про це йдеться в журналістському розслідуванні, зробленому в рамках проекту "Цена вопроса".

За словами авторів розслідування, "Картка харків'янина" - одна з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів. "Мерія обіцяє власникам картки знижки та пільги, але не дає жодних гарантій безпеки даних", - стверджують журналісти.

За їхніми словами, амбітний проект "Картка харків'янина" анонсували на початку цього літа. На засіданні виконкому в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що власники картки отримають привілеї та знижки, які дозволять сім'ям заощадити до 1 тис.грн на місяць, плюс власники картки отримають право безкоштовного відвідування зоопарку.

Журналісти нагадали, що роботу над видачею карток розпочали з "учнівської картки", для чого передали школам паперові анкети, які мали заповнити батьки учнів. Але насправді "прості дані" в анкеті – "це більше двох десятків пунктів особистої інформації, починаючи від прописки, і закінчуючи серією і номером паспорта, а також ідентифікаційним кодом". При цьому в анкеті є пункт, який передбачає згоду людини, що заповнює анкету, на передачу особистих даних третім особам. І ніхто не гарантує безпеки цих даних, йдеться в матеріалі.

Журналісти відзначають, що система збору даних для видачі картки харків'янина довіри у людей не викликає. Наприклад, при зборі даних для учнівських карток у відкритий доступ в інтернет "була викладена вся інформація про учнів та їхніх батьків".

Як зазначають автори розслідування, директор Комунального підприємства "Офіс реформ Харкова", куратор проекту "Картка харків'янина" Павло Столбовий від журналістів, що задають незручні питання тікає, а "автор проекту в.о. мера Харкова Ігор Терехов від преси загороджується натовпом людей, аргументуючи небажання відповідати на питання зайнятістю".

Один з кращих харківських фахівців в області кібербезпеки, директор HackControl CyberSecurity Микита Книш в коментарі авторам розслідування зазначив, що система настільки ненадійна, що в безпеці себе не може відчувати ніхто. "Наскільки мені відомо, на даний момент в Департаменті цифрової трансформації недостатня кількість компетентних людей для імплементації такого складного проєкту", - сказав він.

"Існують і інші важливі ризики, - зазначають автори проекту, - у жовтні цього року Харків очікують вибори мера. За прогнозами експертів, компанія буде не надто чистою, і в хід підуть всілякі способи зібрати додаткові голоси і "Картка харків'янина", а точніше інформація, яку без задньої думки нададуть владі містяни, може стати чудовою підмогою для маніпуляцій на виборах".

Представник ГО "Опора" Микола Зінченко в коментарі журналістам зазначив: "Це може бути використано для створення тих же самих "сіток", які у нас створювалися на багатьох виборчих компаніях, коли якісь потенційні кандидати або їхні штаби збирали дані великої кількості людей або просто купували базу даних з людьми, і потім просто точково ходили за цими адресами і купували виборців".

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який де-факто вже кілька місяців активно веде виборчу кампанію. Проєкт "Картка харків'янина" запущений і реалізується за ініціативою Терехова.