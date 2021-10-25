Терехов до сих пор не знает, сколько будет стоить Харькову содержание зоопарка, на ремонт которого потратили более 2,5 млрд грн

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов так и не смог ответить на вопрос, сколько городу нужно средств на 2022 год для содержания зоопарка, на реконструкцию которого из городского бюджета уже потрачено более 2,5 млрд грн

В частности в интервью журналистке Соне Кошкиной, отвечая на вопрос, сколько после реконструкции нужно денег на содержание зоопарка, Терехов сказал: "Мы же только начали реконструкцию, еще рано говорить во сколько обойдется содержание... Могу одно только сказать, что город такой, как Харьков, может себе это позволить".

Журналистка попросила назвать конкретную цифру, однако Терехов смог ответить только, что зоопарк еще не до конца укомплектован животными, а точную сумму можно будет определить не ранее, чем через год.

"Мы сегодня не можем сказать вам конкретно, потому что зоопарку месяц. Потому что у нас еще нет всей коллекции животных – она приходит. Потому что зоопарк еще не продает билеты иногородним. Мы четко сможем сказать по этому вопросу только спустя год", - сказал Терехов.

Также он не сумел четко ответить на вопрос, проектировала ли местная власть бюджет на следующий год, и сколько город на 2022 год планирует заложить в него средств на содержание зоопарка.

"Еще не смотрели... То, что касается зоопарка, то, что касается парка Горького, сада Шевченко пока этого не проектировали. Трудно сейчас говорить о проекте бюджета, потому есть же доходная часть, есть расходная, есть компенсация на тарифы – это очень много. Поэтому сейчас говорить, сколько мы будем закладывать…" – сказал он.

На просьбу журналистки назвать хотя бы приблизительную сумму, Терехов ответил: "Та не скажу я вам, и никто не скажет".

Напомним, что реконструкция Харьковского зоопарка является одной из главных избирательных "фишек" и.о. харьковского городского головы Игоря Терехова. На реконструкцию зоопарка из городского бюджета выделено уже более 2,5 млрд грн.

Летом Терехов неоднократно обещал, что Харьковский зоопарк будет открыт после реконструкции 23 августа, в День города. Кроме того, по заверению Терехова, обладатели "карточки харьковчанина" будут иметь возможность посещать зоопарк бесплатно. Однако 23 августа оказалось, что зоопарк открыли лишь формально. Работы по реконструкции еще не завершены, а 23 августа посетить зоопарк могли исключительно обладатели именных приглашений. В настоящее время работы по реконструкции зоопарка продолжаются.

Журналистское расследование проекта "Цена вопроса" выяснило, что львиную долю в реконструкции харьковского зоопарка получила компания "Жилстрой-1", которая заключила с городом более сотни контрактов на сумму более 2,1 млрд грн. Выбор генерального подрядчика, по мнению расследователей, не удивителен, поскольку генеральный директор "Жилстроя-1" Александр Харченко имеет с Игорем Тереховым "теплые отношения" и общие бизнес-активы.

В октябре стало известно, что Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции Харьковского зоопарка, на реконструкцию которого из бюджета было потрачено более 2,5 млрд гривен.