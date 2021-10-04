Прокуратура відкрила провадження за фактом зловживань при реконструкції Харківського зоопарку

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва, оприлюднивши копію відповіді Харківської обласної прокуратури на її депутатське звернення.

"Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Харківського зоопарку", - зокрема повідомила Мустафаєва.

"3 мільярди гривень на зоопарк. Велика частина яких пішли на офшорні компанії "чесних" чиновників і підрядників. Зі свого боку ми зробимо все, щоб довести цю справу до кінця і покарати винних!"- додала депутат Харківської міськради.

У листі прокуратури повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і буде розслідуватися Головним управлінням Національної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, реконструкція Харківського зоопарку є однією з головних виборчих "фішок" в.о. харківського міського голови Ігоря Терехова. На реконструкцію зоопарку з міського бюджету виділено понад 2,5 млрд.грн.

Влітку Терехов неодноразово обіцяв, що Харківський зоопарк буде відкритий після реконструкції 23 серпня, в День міста. Крім того, за запевненням Терехова, володарі "картки харків'янина" матимуть можливість відвідувати зоопарк безкоштовно.

Однак 23 серпня виявилося, що зоопарк відкрили лише формально. Роботи з реконструкції ще не завершені, а 23 серпня відвідати зоопарк могли виключно власники іменних запрошень. Всі інші харків'яни та гості столиці не могли відвідати розпіарений реконструйований зоопарк навіть за гроші. В даний час роботи з реконструкції зоопарку тривають.

Журналістське розслідування проекту "Ціна питання" з'ясувало, що левову частку в реконструкції Харківського зоопарку отримала компанія "Житлобуд-1", яка уклала з містом більше сотні контрактів на суму понад 2,1 млрд грн. Вибір генерального підрядника, на думку розслідувачів, не дивний, оскільки генеральний директор "Житлобуду-1" Олександр Харченко має з Ігорем Тереховим "теплі відносини" і спыльны бізнес-активи.