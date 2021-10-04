10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
17:46  04 жовтня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 21:14 36

Прокуратура відкрила провадження за фактом зловживань при реконструкції Харківського зоопарку

04 жовтня 2021, 21:14 36
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при реконструкції Харківського зоопарку

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва, оприлюднивши копію відповіді Харківської обласної прокуратури на її депутатське звернення.

"Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Харківського зоопарку", - зокрема повідомила Мустафаєва.

"3 мільярди гривень на зоопарк. Велика частина яких пішли на офшорні компанії "чесних" чиновників і підрядників. Зі свого боку ми зробимо все, щоб довести цю справу до кінця і покарати винних!"- додала депутат Харківської міськради.

У листі прокуратури повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і буде розслідуватися Головним управлінням Національної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, реконструкція Харківського зоопарку є однією з головних виборчих "фішок" в.о. харківського міського голови Ігоря Терехова. На реконструкцію зоопарку з міського бюджету виділено понад 2,5 млрд.грн.

Влітку Терехов неодноразово обіцяв, що Харківський зоопарк буде відкритий після реконструкції 23 серпня, в День міста. Крім того, за запевненням Терехова, володарі "картки харків'янина" матимуть можливість відвідувати зоопарк безкоштовно.

Однак 23 серпня виявилося, що зоопарк відкрили лише формально. Роботи з реконструкції ще не завершені, а 23 серпня відвідати зоопарк могли виключно власники іменних запрошень. Всі інші харків'яни та гості столиці не могли відвідати розпіарений реконструйований зоопарк навіть за гроші. В даний час роботи з реконструкції зоопарку тривають.

Журналістське розслідування проекту "Ціна питання" з'ясувало, що левову частку в реконструкції Харківського зоопарку отримала компанія "Житлобуд-1", яка уклала з містом більше сотні контрактів на суму понад 2,1 млрд грн. Вибір генерального підрядника, на думку розслідувачів, не дивний, оскільки генеральний директор "Житлобуду-1" Олександр Харченко має з Ігорем Тереховим "теплі відносини" і спыльны бізнес-активи.

Харків Ігор Терехов зоопарк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua