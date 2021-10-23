Терехов їздить на авто скандального екс-глави ДАБІ і живе в будинку за $3,5 млн, - розслідування Шарія

В.о. мера Харкова Ігор Терехов отримав будинок за 3,5 млн доларів у харківському Лісопарку за каламутною "кооперативною схемою" і зараз їздить на "Мерседесі", на якому раніше їздила дружина його нового заступника Сергія Кузьміна

Про це йдеться в розслідуванні блогера і політика Анатолія Шарія, оприлюдненому на його YouTube-каналі.

У своєму розслідуванні Шарій вказав, що Терехов записує свій бізнес, такий як мережа тютюнових кіосків "Кисет" і мережа медичних центрів "Он клінік" на близьких йому жінок – маму Вікторію Терехову, колишню дружину Олену Винник і нинішню цивільну дружину Анну Кузнєцову, з якою він був помічений під час відпочинку в Туреччині, коли Харків "ставив антирекорди з ковіду".

Шарій також нагадав, що один з кандидатів у мери Харкова Денис Ярославський нещодавно оприлюднив інформацію, що Терехов купив в котеджному селищі "Роял клаб" у 2019 році будинок, вартістю 3,5 млн доларів США.

Цю інформацію і перевірив Шарій і встановив, що даний будинок і земельну ділянку належить компанії Обслуговуючий кооператив ЗБК "Слайс", замішаному в корупційному скандалі з так званою "кооперативною схемою", збиток від якої склав 4,6 млрд грн.

Проте, після того, як "суд розблокував кооперативну схему", на землі "Роял клаба" був побудований будинок, що належить сьогодні Терехову, який, як стверджує Шарій,"досі не введений в експлуатацію, тому що йому навіть не присвоєно номер". Цей будинок на 550 кв. м проєктувався в архітектурному бюро "Арте", на сайті якого є фотографії будинку, а на цих фотографіях зображений автомобіль "Мерседес" з номерами АХ 4377 СІ. Ці номери, як з'ясував Шарій, належать Котельниковій Олені, у якої, згідно з декларацією, Терехов орендує автомобіль "Мерседес".

Крім того, Терехов був помічений, коли виїжджав з цього будинку на іншому "Мерседесі" з номером АХ 7777 ОІ. Ці номери, як встановив Шарій, раніше належали автомобілю дружини Сергія Кузьміна - екс-главі ДАБІ, а віднедавна заступника Терехова з питань диджиталізації. Таким чином, Терехов сьогодні їздить на авто, який належав дружині його заступника.

Шарій також зазначив, що, за інформацією ЗМІ, у Терехова є домовленості з Офісом президента, які той поки не афішує. "Десь у вересні Терехов прийшов до Зеленського. Єрмак, інші товариші сказали, що Терехов їх цілком влаштовує. У них головна умова, щоб впливу Авакова на місто не було... Терехов пообіцяв оточенню президента, що віддасть "Слузі народу" посаду секретаря міськради. Є ще інші чутки, що нібито Ігор сам може пізніше вступити в партію "Слуга народу", - заявив Шарій, додавши, що Кузьмін присланий до Харкова з ОП, щоб контролювати всі земельні та будівельні процеси в місті на користь Офісу президента.

"Корупційний шлейф Кузьміна не залишає сумнівів, що він впорається з поставленими завданнями, але місцевий бізнес вже здригнувся. Скрізь у ЗМІ це знайшло своє відображення. Землю і будівництво в Харкові віддали куратору від ОП Кузьміну... Ця інформація, я думаю, стане в нагоді людям, які будуть голосувати на виборах мера Харкова", - підсумував Шарій.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові відбудуться вибори міського голови, 23-24 жовтня за тиждень до виборів під патронатом Терехова в Харкові проходить "грандіозне свято з масовими гуляннями, виступами поп-зірок, футбольними матчами і т. д. І це, попри те, що місто на межі "червоної зони" карантину, а ситуація з COVID-19 на Харківщині - одна з найскладніших в країні. У лікарнях вже давно немає місць з киснем для важких хворих, а в моргах не вистачає місць для померлих.

Нещодавно в журналістському розслідуванні "Кохані жінки Ігоря Терехова" проєкту "Ціна питання" йшлося про те, що Ігор Терехов приховує від харків'ян свої багатомільйонні активи, записуючи їх на близьких йому жінок – маму, колишню дружину і нинішню супутницю життя. Автори розслідування зазначають, що декларація Терехова "невиразна - принаймні, як для топчиновника. Ні елітних автомобілів - якщо не брати до уваги орендований Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Ні елітної нерухомості - у власності Терехова менш як 100 кв. м житлової площі, ні інших атрибутів класичного чиновника". Водночас, за словами журналістів, "є всі підстави стверджувати, що Терехов - один з найбагатших людей Харкова", але його активи записані на його близьких жінок і в першу чергу на маму – Вікторію Терехову.