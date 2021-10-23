Терехов ездит на авто скандального экс-главы ГАСИ и живет в доме за $3,5 млн, - расследование Шария

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов получил дом за 3,5 млн долларов в харьковском Лесопарке по мутной "кооперативной схеме" и сейчас ездит на "Мерседесе", на котором раньше ездила жена его нового зама Сергея Кузьмина

Об этом идет речь в расследовании блогера и политика Анатолия Шария, обнародованном на его YouTube-канале.

В своем расследовании Шарий указал, что Терехов записывает свой бизнес, такой как сеть табачных киосков "Кисет" и сеть медицинских центров "Он клиник" на близких ему женщин – маму Викторию Терехову, бывшую жену Елену Винник и нынешнюю гражданскую жену Анну Кузнецову, с которой он был замечен во время отдыха в Турции, когда Харьков "ставил антирекорды по ковиду".

Шарий также напомнил, один из кандидатов в мэры Харькова Денис Ярославский недавно обнародовал информацию, что Терехов купил в коттеджном поселке "Роял клаб" в 2019 году дом, стоимостью 3,5 млн долларов США.

Эту информацию и перепроверил Шарий и установил, что данный дом и земельный участок принадлежит компании Обслуживающий кооператив ЖБК "Слайс", замешанному в коррупционном скандале с так называемой "кооперативной схемой", ущерб от которой составил 4,6 млрд. грн.

Тем не менее, после того как "суд разблокировал кооперативную схему", на земле "Роял клаба" был построен принадлежащий сегодня Терехову дом, который, как утверждает Шарий, "до сих пор не введен в эксплуатацию, потому что ему даже не присвоен номер". Этот дом на 550 кв. м проектировался в архитектурном бюро "Арте", на сайте которого есть фотографии дома, а на этих фотографиях запечатлен автомобиль "Мерседес" с номерами АХ 4377 СІ. Эти номера, как выяснил Шарий, принадлежат Котельниковой Елене, у которой, согласно декларации, Терехов арендует автомобиль "Мерседес".

Кроме того, Терехов был замечен выезжающий из этого дома на другом "Мерседесе" с номером АХ 7777 ОІ. Эти номера, как установил Шарий, ранее принадлежали автомобилю супруги Сергея Кузьмина – экс-главы ГАСИ, а с недавних пор заместителя Терехова по вопросам диджитализации. Таким образом, Терехов сегодня ездит на авто, который принадлежал супруге его заместителя.

Шарий также отметил, что, по информации СМИ, у Терехова есть договоренности с Офисом президента, которые тот пока не афиширует. "Где-то в сентябре Терехов пришел к Зеленскому. Ермак, другие товарищи сказали, что Терехов их вполне устраивает. У них главное условие, чтобы воздействия Авакова на город не было... Терехов пообещал окружению президента, что отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета. Есть еще другие слухи, что якобы Игоря сам может попозже вступить в партию "Слуга народа", - заявил Шарий, добавив, что Кузьмин прислан в Харьков из ОП, чтобы контролировать все земельные и строительные процессы в городе в пользу Офиса президента.

"Коррупционный шлейф Кузьмина не оставляет сомнений, что он справится с поставленными задачами, но местный бизнес уже вздрогнул. Везде в СМИ это нашло свое отображение. Землю и стройку в Харькове отдали куратору от ОП Кузьмину... Эта информация я думаю пригодится людям, которые будут голосовать на выборах мэра Харькова", - подытожил Шарий.

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся выборы городского головы, 23-24 октября за неделю до выборов под патронатом Терехова в Харькове проходит "грандиозный праздник" с массовыми гуляниями, выступлениями поп-звезд, футбольными матчами и т.д. И это, несмотря на то что город на грани "красной зоны" карантина, а ситуация с COVID-19 на Харьковщине - одна из самых сложных в стране. В больницах уже давно нет мест с кислородом для тяжелых больных, а в моргах не хватает мест для умерших.

Недавно в журналистском расследовании "Любимые женщины Игоря Терехова" проекта "Цена вопроса" говорилось о том, что Игорь Терехов скрывает от харьковчан свои многомиллионные активы, записывая их на близких ему женщин – маму, бывшую жену и нынешнюю спутницу жизни. Авторы расследования отмечают, что декларация Терехова "невнятна - по крайней мере, как для топчиновника. Нет элитных автомобилей - если не считать арендованный Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. Ни элитной недвижимости - в собственности Терехова менее 100 кв. м жилой площади, ни других атрибутов классического чиновника". В то же время, по словам журналистов, "есть все основания утверждать, что Терехов - один из богатейших людей Харькова", но его активы записаны на его близких женщин и в первую очередь на маму – Викторию Терехову.