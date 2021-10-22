Морги забиті, померлих не встигають ховати, - Михайло Добкін про ситуацію з COVID-19 у Харкові

Через критичну ситуацію зі стрімким зростанням захворюваності COVID-19, на сьогодні в лікарнях півторамільйонного Харкова немає жодного вільного ліжко-місця, підключеного до централізованої подачі кисню

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на каналі "Україна 24" заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

Політик підкреслив, що не розуміє, чому влада всіх рівнів, в тому числі і харківська, так байдуже ставиться до ситуації, що склалася із захворюваністю коронавірусом. "У півторамільйонному Харкові, де проживає ще близько 300 тисяч переселенців, величезна кількість іноземних студентів і приїжджих, немає жодного вільного місця, підключеного до кисню", — сказав Михайло Добкін.

Він зазначив, що тільки офіційна статистика захворюваності на коронавірус щодня свідчить про понад 1000 хворих. "У Харкові величезна черга в крематорій. Люди чекають 5-6 днів, щоб кремувати своїх родичів", — заявив політик і додав, що навіть з моргів людей не забирають, тому що не встигають ховати.

За словами Михайла Добкіна, в регіонах склалася така ситуація із захворюваністю на коронавірус, тому що центральна влада втратила контроль над країною в цілому і місцевою владою. "Обговорюючи тут ці речі, ми забовтуємо проблеми, які набагато важливіші людям на місцях. Сьогодні центральна влада контролює бізнес, телеканали, політиків, але зовсім не контролює місцеву владу", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Ухвалив рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Через два дні Михайло Добкін повідомив, що в першу чергу на кошти його виборчої кампанії було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків.

Пізніше Михайло Добкін повідомив, що його команда вже приступила до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова, що дасть додаткові 35-40 точок доступу до кисню для важких хворих COVID-19. Водночас, за словами Михайла Добкіна, в.о. мера Харкова Ігор Терехов, нічого не зробив для боротьби з ковідом, залякує керівництво лікарень, не даючи їм приймати сторонню допомогу.