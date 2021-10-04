10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
08:09  04 жовтня
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 12:44 9

Терехов ховає свою бізнес-імперію за спинами близьких жінок, - розслідування

04 жовтня 2021, 12:44 9
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов приховує від харків'ян свої багатомільйонні активи, записуючи їх на близьких йому жінок – маму, колишню дружину і нинішню супутницю життя

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Кохані жінки Ігоря Терехова" проєкту "Ціна питання", оприлюдненому на сайті YouTube.

Автори розслідування зазначають, що декларація Терехова "невиразна - принаймні, як для топчиновника. Ні елітних автомобілів - якщо не брати до уваги орендований Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Ні елітної нерухомості - у власності Терехова менш як 100 кв. м житлової площі, ні інших атрибутів класичного чиновника". Водночас, за словами журналістів, "є всі підстави стверджувати, що Терехов - один з найбагатших людей Харкова", але його активи записані на його близьких жінок і в першу чергу на маму – Вікторію Терехову.

"Згідно з даними з відкритих реєстрів, Вікторія Терехова є засновницею одразу декількох компаній, при цьому живе в досить скромному будинку в центрі міста на вулиці Чернишевській. Судячи з документів, квартиру площею 70 квадратних метрів 88-річна бізнес-вумен ділить з сином - Ігорем Тереховим, правда - за гроші, здаючи йому в оренду 29 квадратних метрів", - стверджують автори розслідування. Однак насправді, за інформацією журналістів, Терехов живе не з мамою, а орендує квартиру площею понад 100 кв. м у Алли Попової - дружини судді Донецького госпсуду у відставці.

Також журналісти наголошують, що колишня дружина Терехова – Олена Винник, з якою в.о. мера розлучився в 2014 році, є співзасновницею в багатьох харківських фірмах. Зокрема, Винник є співвласницею ТОВ "Кисет" – найбільшої в Харкові мережі кіосків з продажу сигарет, води і т.п. "Лише в 2020 році виторг "Кисет" склав майже 2 млрд грн. Крім Винник, засновниками фірми є люди з найближчого оточення глави МВС Арсена Авакова - Ігор Котвицький, Вардан Восканян і Вадим Бешанов", - стверджують журналісти.

Також Олена Винник донедавна володіла однією з найвідоміших мереж приватних клінік – "Він Клінік". Але зовсім недавно на невідомих підставах передала бізнес в руки ще однієї жінки-депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової, яку Ігор Терехов називає своєю "близькою людиною" і з якою у квітні 2021 року, коли в Харків бив рекорди із захворюваності COVID-19, Терехов відпочивав у Туреччині.

"Компанії Винник передали компаніям Кузнєцової свої медичні центри - наприклад, On clinic біля метро Пушкінська перейшов від "Він Клінік Харків" (де Винник так і залишилася співзасновником) до новоствореного "Медікал Адванст", де співзасновником з часткою в 45% стала вже Кузнєцова", - йдеться в розслідуванні.

Також журналісти називають четверту жінку, яка допомагає Терехову ховати свої активи. Це Лада Кримерман, у якої, згідно з декларацією Терехова, він позичив у 2017 році 15 млн грн. Лада є співвласницею фінансової групи "Фінекс", куди входить харківська компанія з управління активами "Фінекс-Капітал". І на ці ж гроші у цієї ж компанії Терехов купив інвестиційні сертифікати, які за пів року принесли йому 5,5 млн грн. Дивідендів або майже 100% річних.

"І, нарешті, п'ята жінка в списку фавориток Терехова - Олена Котельникова, на яку оформлений автомобіль Mercedes-Benz GL 350 і яким, згідно з офіційною декларацією чиновника, користується виконуючий обов'язки мера. Котельникова - приватна підприємниця з Харкова, яка займається пошиттям одягу. Але це явно не основний бізнес - завдяки щасливому випадку, вона була співвласницею одного з медичних центрів "ОН клінік" - у Полтаві. А до цього значилася партнером матері і колишньої дружини Терехова у фірмі "Вітеко". Близький зв'язок з Котельниковою пояснюється просто: це дружина Сергія Піженка - брата ексдружини Терехова Олени Винник", - йдеться в розслідуванні.

"Поклавши на тендітні жіночі плечі свою приховану бізнес-імперію Ігор Терехов забув, що все таємне рано чи пізно стає явним. І хоча жінки вміють бути вірними до кінця, якщо їх по-справжньому люблять, то історія кохання Ігоря Терехова до великих грошей навряд чи увінчається хеппі-ендом, адже "любов за розрахунком" завжди рано чи пізно закінчується", - підсумували автори розслідування.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, як Ігор Терехов заробляє на електронних квитках до громадського транспорту Харкова за допомогою комунального підприємства "Харківпасс".

вибори Україна Харків Ігор Терехов выборы Харьков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua