Терехов ховає свою бізнес-імперію за спинами близьких жінок, - розслідування

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов приховує від харків'ян свої багатомільйонні активи, записуючи їх на близьких йому жінок – маму, колишню дружину і нинішню супутницю життя

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Кохані жінки Ігоря Терехова" проєкту "Ціна питання", оприлюдненому на сайті YouTube.

Автори розслідування зазначають, що декларація Терехова "невиразна - принаймні, як для топчиновника. Ні елітних автомобілів - якщо не брати до уваги орендований Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Ні елітної нерухомості - у власності Терехова менш як 100 кв. м житлової площі, ні інших атрибутів класичного чиновника". Водночас, за словами журналістів, "є всі підстави стверджувати, що Терехов - один з найбагатших людей Харкова", але його активи записані на його близьких жінок і в першу чергу на маму – Вікторію Терехову.

"Згідно з даними з відкритих реєстрів, Вікторія Терехова є засновницею одразу декількох компаній, при цьому живе в досить скромному будинку в центрі міста на вулиці Чернишевській. Судячи з документів, квартиру площею 70 квадратних метрів 88-річна бізнес-вумен ділить з сином - Ігорем Тереховим, правда - за гроші, здаючи йому в оренду 29 квадратних метрів", - стверджують автори розслідування. Однак насправді, за інформацією журналістів, Терехов живе не з мамою, а орендує квартиру площею понад 100 кв. м у Алли Попової - дружини судді Донецького госпсуду у відставці.

Також журналісти наголошують, що колишня дружина Терехова – Олена Винник, з якою в.о. мера розлучився в 2014 році, є співзасновницею в багатьох харківських фірмах. Зокрема, Винник є співвласницею ТОВ "Кисет" – найбільшої в Харкові мережі кіосків з продажу сигарет, води і т.п. "Лише в 2020 році виторг "Кисет" склав майже 2 млрд грн. Крім Винник, засновниками фірми є люди з найближчого оточення глави МВС Арсена Авакова - Ігор Котвицький, Вардан Восканян і Вадим Бешанов", - стверджують журналісти.

Також Олена Винник донедавна володіла однією з найвідоміших мереж приватних клінік – "Він Клінік". Але зовсім недавно на невідомих підставах передала бізнес в руки ще однієї жінки-депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової, яку Ігор Терехов називає своєю "близькою людиною" і з якою у квітні 2021 року, коли в Харків бив рекорди із захворюваності COVID-19, Терехов відпочивав у Туреччині.

"Компанії Винник передали компаніям Кузнєцової свої медичні центри - наприклад, On clinic біля метро Пушкінська перейшов від "Він Клінік Харків" (де Винник так і залишилася співзасновником) до новоствореного "Медікал Адванст", де співзасновником з часткою в 45% стала вже Кузнєцова", - йдеться в розслідуванні.

Також журналісти називають четверту жінку, яка допомагає Терехову ховати свої активи. Це Лада Кримерман, у якої, згідно з декларацією Терехова, він позичив у 2017 році 15 млн грн. Лада є співвласницею фінансової групи "Фінекс", куди входить харківська компанія з управління активами "Фінекс-Капітал". І на ці ж гроші у цієї ж компанії Терехов купив інвестиційні сертифікати, які за пів року принесли йому 5,5 млн грн. Дивідендів або майже 100% річних.

"І, нарешті, п'ята жінка в списку фавориток Терехова - Олена Котельникова, на яку оформлений автомобіль Mercedes-Benz GL 350 і яким, згідно з офіційною декларацією чиновника, користується виконуючий обов'язки мера. Котельникова - приватна підприємниця з Харкова, яка займається пошиттям одягу. Але це явно не основний бізнес - завдяки щасливому випадку, вона була співвласницею одного з медичних центрів "ОН клінік" - у Полтаві. А до цього значилася партнером матері і колишньої дружини Терехова у фірмі "Вітеко". Близький зв'язок з Котельниковою пояснюється просто: це дружина Сергія Піженка - брата ексдружини Терехова Олени Винник", - йдеться в розслідуванні.

"Поклавши на тендітні жіночі плечі свою приховану бізнес-імперію Ігор Терехов забув, що все таємне рано чи пізно стає явним. І хоча жінки вміють бути вірними до кінця, якщо їх по-справжньому люблять, то історія кохання Ігоря Терехова до великих грошей навряд чи увінчається хеппі-ендом, адже "любов за розрахунком" завжди рано чи пізно закінчується", - підсумували автори розслідування.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, як Ігор Терехов заробляє на електронних квитках до громадського транспорту Харкова за допомогою комунального підприємства "Харківпасс".