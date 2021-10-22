Морги забиты, умерших не успевают хоронить, — Михаил Добкин о ситуации с COVID-19 в Харькове

Из-за критической ситуации со стремительным ростом заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день в больницах полуторамиллионного Харькова нет ни одного свободного койко-места, подключенного к централизованной подаче кислорода

Об этом в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко на канале "Украина 24" заявил лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

Политик подчеркнул, что не понимает, почему власти всех уровней, в том числе и харьковские, так равнодушно относятся ко сложившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом. "В полуторамиллионном Харькове, где проживает еще около 300 тысяч переселенцев, огромное количество иностранных студентов и приезжих, нет ни одного свободного места, подключенного к кислороду", — сказал Михаил Добкин.

Он отметил, что только официальная статистика заболеваемости коронавирусом ежедневно свидетельствует о свыше 1000 заболевших. "В Харькове огромная очередь в крематорий. Люди ждут 5-6 дней, чтобы кремировать своих родственников", — заявил политик и добавил, что даже из моргов людей не забирают, потому что не успевают хоронить.

По словам Михаила Добкина, в регионах сложилась такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, потому что центральная власть потеряла контроль над страной в целом и местной властью. "Обсуждая здесь эти вещи, мы забалтываем проблемы, которые гораздо важнее людям на местах. Сегодня центральная власть контролирует бизнес, телеканалы, политиков, но совсем не контролирует местную власть", — подытожил Михаил Добкин.

Напомним, 13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Через два дня Михаил Добкин сообщил, что в первую очередь на средства его избирательной кампании было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков.

Позже Михаил Добкин сообщил, что его команда уже приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова, что даст дополнительные 35-40 точек доступа к кислороду для тяжелых больных COVID-19. В тоже время, по словам Михаила Добкина, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, ничего не сделавший для борьбы с ковидом, запугивает руководство больниц, не давая им принимать стороннюю помощь.