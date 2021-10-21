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21 жовтня 2021, 17:34 2

Замість підготовки до COVID-19 Терехов витратив майже 80 млн грн на "Фентезі-парк"

21 жовтня 2021, 17:34 2
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На будівництво "Фентезі-парку" в Харкові Харківська міська рада витратила 78,5 млн бюджетних гривень, в той же час в лікарнях не працюють ліфти, не горять лампочки і немає гарячої води

"Фентезі-парк" був відкритий 10 жовтня на вулиці Плеханівській, у сквері біля Палацу культури "Металіст", повідомляє УНН з посиланням на дані Харківського антикорупційного центру.

Роботи з капітального ремонту парку розпочали ще у 2018 році. Тоді Департамент комунального господарства Харківської міськради уклав договір з ТОВ "ВВК-Стиль" на 44,4 млн грн. За цим договором заплатили 19,9 млн грн.

У вересні 2020 року, Департамент комунального господарства Харківської міськради уклав другий договір з ТОВ "ВВК-Стиль" з капітального ремонту парку. Цього разу на 43,7 млн грн. За цим Договором заплатили 12,6 млн грн.

І нарешті в серпні 2021 року Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства міськради уклало договір на 46 млн.грн. з ТОВ "Укрспецреставрація" по відновленню елементів благоустрою території навпроти будинку № 94 по вул.Плеханівській. Це теж територія в сквері біля Палацу культури "Металіст".

Ще близько 2 млн грн Харківська міськрада витратила на проектні роботи з капітального ремонту парку.

"Цікаво, що в грудні 2020 року, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що в Харкові більше не купуватимуть "зоряне небо": "Мої прохання і доручення, як до депутата (Ігоря Черняка, - прим.): проконтролюйте всі тендери і зробіть так разом зі мною, щоб жодна копійка бюджетних коштів не пішла. Нам більше не потрібно зоряне небо за такі шалені гроші. І цього не буде більше", - нагадують в ХАЦ.

У той же час жителі Харкова незадоволені шаленими витратами Терехова на будівництво парку, і дорікають в.о. мера за нецільове використання бюджетних коштів. "Справжній "Фентезі-парк" в 4-й швидкій: один сумнівно працюючий (і тільки вдень) ліфт на всю лікарню, відсутність гарячої води, неосвітлювані сходи. Фантазійніше тільки в битком набитій інфекційці", - пише мешканка міста Анна Горєлова в "Фейсбуці".

"І не тільки! Всі лікарні переповнені, перепрофільовані, але нашому народу треба "хліба" і "видовищ", — додає користувач "Фейсбуку" під нікнеймом Lily Chudik.

Нагадаємо, в жовтні стало відомо, що Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при реконструкції Харківського зоопарку, на реконструкцію якого з бюджету було витрачено понад 2,5 млрд.гривень.

Зараз на Харківщині одна з найскладніших в Україні ситуацій з поширенням COVID-19. За минулу добу в області зафіксовано 1319 нових випадки інфекції, 34 людини померло. Ліжко-місця в харківських ковидних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.

Харків COVID-19 Ігор Терехов

 
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