Вместо подготовки к COVID-19 Терехов потратил почти 80 млн грн на "Фэнтези-парк"

На строительство "Фэнтези-парка" в Харькове Харьковский городской совет потратил 78,5 млн бюджетных гривен, в тоже время в больницах не работают лифты, не горят лампочки и нет горячей воды

"Фэнтези-парк" был открыт 10 октября на улице Плехановской, в сквере возле дворца культуры "Металлист", сообщает УНН со ссылкой на данные Харьковского антикоррупционного центра.

Работы по капитальному ремонту парка начали еще в 2018 году. Тогда Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил договор с ООО "ВВК-Стиль" на 44,4 млн грн. По этому договору заплатили 19,9 млн грн.

В сентябре 2020 года, Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил второй договор с ООО "ВВК-Стиль" по капитальному ремонту парка. На этот раз на 43,7 млн грн. По этому договору заплатили 12,6 млн грн.

И наконец в августе 2021 года Управление экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета заключило договор на 46 млн. грн. с ООО "Укрспецреставрация" по восстановлению элементов благоустройства территории напротив дома № 94 по ул. Плехановской. Это тоже территория в сквере возле дворца культуры "Металлист".

Еще около 2 млн грн Харьковский горсовет потратил на проектные работы по капитальному ремонту парка.

"Интересно, что в декабре 2020 года, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове больше не будут покупать "звездное небо": "Мои просьбы и поручения, как к депутату (прим. — к Игорю Черняку): проконтролируйте все тендеры и сделайте так вместе со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств не ушла. Нам больше не нужно звездное небо за такие бешеные деньги. И этого не будет больше", - напоминают в ХАЦ.

В то же время жители Харькова недовольны бешеными затратами Терехова на строительство парка, и упрекают и.о. мэра за нецелевое использование бюджетных средств. "Настоящий "Фэнтези-парк" в 4-й скорой: один сомнительно работающий (и только днем) лифт на всю больницу, отсутствие горячей воды, неосвещаемые лестницы. Фантазийнее только в битком набитой инфекционке", - пишет жительница города Анна Горелова в "Фейсбуке".

"И не только! Все больницы переполнены, перепрофилированы, но нашему народу надо "хлеба" и "зрелищ", — добавляет пользователь "Фейсбука" под никнеймом Lily Chudik.

Напомним, в октябре стало известно, что Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции Харьковского зоопарка, на реконструкцию которого из бюджета было потрачено более 2,5 млрд. гривен.

Сейчас на Харьковщине одна из самых сложных в Украине ситуаций с распространением COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано 1319 новых случая инфекции, 34 человека умерло. Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.