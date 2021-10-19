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19 жовтня 2021, 12:14 271

Під Харковом в аварії загинули троє людей, ще троє постраждали

19 жовтня 2021, 12:14 271
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Фото: Нацполіція
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У Красноградському районі трапилась смертельна дорожньо-транспортна подія, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Встановлено, що водій "Volkswagen Crafter" під час руху у напрямку Дніпра не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою "КАМАЗ", яка їхала попереду нього в попутному напрямку. Після зіткнення мікроавтобус з’їхав у кювет.

Троє пасажирів мікроавтобуса - чоловік та 2 жінки загинули на місці. Ще троє громадян - 41 та 83-річні жінки, а також 51-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Стан здоров’я потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усього у мікроавтобусі перебувало 8 пасажирів.

На даний час вирішується питання щодо затримання водія мікроавтобуса в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років.

Усі обставини ДТП та особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у ДТП за участі маршрутки та "швидкої" постраждали шестеро людей.

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