Под Харьковом в аварии погибли три человека, еще трое пострадали

Фото: Нацполиция

В Красноградском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Установлено, что водитель "Volkswagen Crafter" во время движения в направлении Днепра не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком "КАМАЗ", который ехал впереди него в попутном направлении. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.

Трое пассажиров микроавтобуса - мужчина и 2 женщины погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров.

В настоящее время решается вопрос о задержании водителя микроавтобуса в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Напомним, на Днепропетровщине в ДТП с участием маршрутки и "скорой" пострадали шесть человек.