Терехов боїться скликати позачергову сесію Харківської міськради, бо не може пояснити, де ділись гроші на протидію COVID-19, - експерт

Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов відверто опирається вимогам зібрати позачергову сесію у зв’язку з критичною ковід-ситуацією у місті, оскільки не має плану протидії епідемії та не може пояснити, куди поділися виділені державою на це гроші

Про це написав політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Зокрема, експерт нагадав, що напередодні "Михайло Добкін, головний суперник Терехова на виборах мера Харкова, виступив із закликом зібрати депутатів, потім його підтримали і частина депутатів - незалежно від політичних поглядів. Але Терехов ніби не чує. Хоча тут не до суперництва і амбіцій, тут йдеться про ситуацію реально небезпечну для всіх харків’ян незалежно від статків і політичних поглядів".

"Харків давно за усіма показниками перетнув межі "червоної" зони карантину. Формально він поки що "помаранчевий", але за темпами інфікування і завантаженістю лікарень – вже "червоний" і попереду всієї Україні. Отже, вимоги скликати позачергову сесію – абсолютно логічні і виправдані. Але у Ігоря Терехова є особисті вагомі причини ці вимоги ігнорувати", - написав Цибулько.

За його словами, плану протидії поширенню ковіду в Терехова "як не було, так і нема. Ресурсів, які спочатку були в бюджеті міста та виділялися державою, теж нема. І про це Терехову треба буде не тільки сказати на сесії, але й пояснити, куди гроші поділися, бо місто до нової хвилі ковіду абсолютно не готове. Пояснювати це він не може і не хоче. А враховуючи, що впливу на депутатську більшість Терехов вже не має, то сесія може завершитися для нього гучним скандалом і викриттями".

"Напередодні виборів мера, Терехову, який дуже хоче на цих виборах перемогти, такі сесії зовсім не потрібні. Навіть якщо йдеться про здоров’я харків’ян. Для нього принципово важливо дотягнути хоча б до першого туру голосування 31 жовтня без гучних скандалів. Вибори - його пріоритет, а не здоров’я жителів міста. Саме тому Терехов опирається і буде опиратися будь-яким спробам публічного обговорення ситуації з ковідом у Харкові і причин, які до неї призвели", - підсумував Цибулько.

Нагадаємо, 3 жовтня Михайло Добкін закликав владу Харкова не піаритися на святах під час пандемії, а терміново скликати позачергову сесію міськради, щоб виділити кошти для протидії новій хвилі COVID-19. "Якщо ми хочемо, щоб Харків не обрушився в новий локдаун, потрібно припинити грати у виборчі ігри і вживати термінових заходів. Закликаю адекватні сили в Харківській міській раді ініціювати позачергову сесію і виділити гроші на допомогу хворим і медикам", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в останні дні Харків та Харківська область посідають перші місця в Україні за поширенням коронавірусу та смертністю від ковіду. Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.