Терехов боится созвать внеочередную сессию Харьковского горсовета, потому что не может объяснить, куда делись деньги на противодействие COVID-19, - эксперт

Временный мэр Харькова Игорь Терехов откровенно противится требованиям собрать внеочередную сессию в связи с критической ситуацией в городе, поскольку не имеет плана противодействия эпидемии и не может объяснить, куда делись выделенные государством на это деньги

Об этом написал политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в соцсети"Фейсбук".

В частности, эксперт напомнил, что накануне "Михаил Добкин, главный соперник Терехова на выборах мэра Харькова, выступил с призывом собрать депутатов, затем его поддержали и часть депутатов - независимо от политических взглядов. Но Терехов будто не слышит. Хотя здесь не до соперничества и амбиций, здесь речь идет о ситуации реально опасной для всех харьковчан независимо от состояния и политических взглядов".

"Харьков давно по всем показателям пересек границы "красной" зоны карантина. Формально он пока" оранжевый", но по темпам инфицирования и загруженности больниц – уже "красный" и впереди всей Украины. Следовательно, требования созвать внеочередную сессию - абсолютно логичные и оправданные. Но у Игоря Терехова есть личные веские причины эти требования игнорировать", - написал Цыбулько.

По его словам, плана противодействия распространению ковида у Терехова "как не было, так и нет. Ресурсов, которые изначально были в бюджете города и выделялись государством, тоже нет. И об этом Терехову надо будет не только сказать на сессии, но и объяснить, куда деньги делись, потому что город к новой волне ковида совершенно не готов. Объяснять это он не может и не хочет. А учитывая, что влияния на депутатское большинство Терехов уже не имеет, то сессия может завершиться для него громким скандалом и разоблачениями".

"Накануне выборов мэра, Терехову, который очень хочет на этих выборах победить, такие сессии совсем не нужны. Для него принципиально важно дотянуть хотя бы до первого тура голосования 31 октября без громких скандалов. Выборы - его приоритет, а не здоровье жителей города. Именно поэтому Терехов противится и будет противиться любым попыткам публичного обсуждения ситуации с ковидом в Харькове и причин, которые к ней привели",- подытожил Цыбулько.

Напомним, 3 октября Михаил Добкин призвал власти Харькова не пиариться на праздниках во время пандемии, а срочно созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы выделить средства для противодействия новой волны COVID-19. "Если мы хотим, чтобы Харьков не обрушился в новый локдаун, нужно прекратить играть в избирательные игры и принимать срочные меры. Призываю адекватные силы в Харьковском городском совете инициировать внеочередную сессию и выделить деньги на помощь больным и медикам", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в последние дни Харьков и Харьковская область занимают первые места в Украине по распространению коронавируса и смертности от ковида. Койко-места в харьковских кузнечных больницах закончились еще 23 сентября люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города до больниц населенных пунктов области.