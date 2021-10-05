Депутат від ОПЗЖ Говоров знявся з виборів мера Харкова

Валерій Говоров

Про це повідомила голова Харківської міської виборчої комісії Олена Матвієнко, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За її словами, рішення про виключення Говорова зі списку кандидатів комісія прийме на засіданні в четвер, 7 жовтня.

Матвієнко також зазначила, що тепер прізвища Говорова не буде у виборчому бюлетені на виборах мера Харкова. При цьому заставу в майже 270 тисяч кандидату не повернуть.

Нагадаємо, 29 вересня Партія "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій повідомила, що стратегічна рада партії прийняла рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах харківського міського голови. ОПЗЖ також закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна". "Рішення про висунення альтернативних кандидатів у мери Харкова, активність на користь інших кандидатів, є прямим порушенням партійної дисципліни, і винні в цьому будуть виключені з партії і позбавлені депутатських мандатів", - заявили в ОПЗЖ.

У свою чергу лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін подякував партії ОПЗЖ за рішення підтримати його на виборах мера, зазначивши, що 31 жовтня стане днем їхньої спільної перемоги. "Сьогодні мене підтримують харків'яни, які є як членами різних партій, так і безпартійні, але нас об'єднують спільні цінності і любов до рідного міста. Нас більше, ніж вони думають! 31 жовтня буде днем нашої спільної перемоги", - заявив Михайло Добкін.

29 вересня депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський відмовився від участі у виборах мера Харкова і підтримав кандидатуру Михайла Добкіна.