Депутат от ОПЗЖ Говоров снялся с выборов мэра Харькова

Валерий Говоров

Об этом сообщила глава Харьковской городской избирательной комиссии Елена Матвиенко, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, решение об исключении Говорова из списка кандидатов комиссия примет на заседании в четверг, 7 октября.

Матвиенко также отметила, что теперь фамилии Говорова не будет в избирательном бюллетене на выборах мэра Харькова. При этом залог в почти 270 тысяч кандидату не вернут.

Напомним, 29 сентября партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала заявление, в котором сообщила, что Стратегический совет партии принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы. ОПЗЖ также призывала "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина". "Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов, являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов", - заявили в ОПЗЖ.

В свою очередь лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин поблагодарил партию ОПЗЖ за решение поддержать его на выборах мэра, отметив, что 31 октября станет днем их общей победы. "Сегодня меня поддерживают харьковчане, которые являются как членами различных партий, так и беспартийные, но нас объединяют общие ценности и любовь к родному городу. Нас больше, чем они думают! 31 октября будет днем нашей общей победы", - заявил Михаил Добкин.

29 сентября депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский отказался от участия в выборах мэра Харькова и поддержал кандидатуру Михаила Добкина.