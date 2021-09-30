Михайло Добкін подякував ОПЗЖ за підтримку: Нас об'єднують спільні цінності і любов до Харкова

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін подякував партії "Опозиційна платформа - За життя" за рішення підтримати його на виборах мера Харкова 31 жовтня

Про це Михайло Добкін написав на своїй сторінці в "Телеграм", зазначивши, що 31 жовтня буде днем їхньої спільної перемоги.

Михайло Добкін нагадав, що йде на вибори самовисуванцем. "Я керував містом і областю, харків'яни тричі обирали мене до парламенту і точно знають мої погляди, їм не потрібно мене якось "маркувати". Йду від харків'ян і перемагатиму від них", - додав він.

"Щиро дякую ОПЗЖ за підтримку. Таким чином партія довіряє мені представляти і захищати інтереси її електорату. Тому що зараз, так вийшло, їхны інтереси в міській владі не представлені зовсім. ОПЗЖ показала хороший результат на минулих виборах, сформувала фракцію, Олександр Фельдман посів друге місце, після Кернеса. Люди обирали свого депутата, обирали мера, але цей результат вкрали пройдисвіти, що прикриваються колишніми заслугами міської влади. Але скоро це припиниться", - упевнений Михайло Добкін.

Політик також підкреслив, що "фігура мера, міськради та його виконавчих органів повинні направляти інтереси різного спектру політики в розвиток Харкова". "І підтримка ОПЗЖ - це не як якийсь кулуарний хід, "ти мені, я тобі". Це визнання того, що місцеве самоврядування має показувати весь політичний спектр поглядів людей, а партійне розмаїття - бути інструментом об'єднання, а не розбрату. Так було раніше при мені, при Геннадії Кернесі і так буде, коли я за допомогою людей повернуся в стіни міськради", - заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків".

"Для мене велика відповідальність прийняти і виправдати в майбутньому довіру прихильників опозиції. І я дуже сподіваюся на допомогу впливової парламентської фракції ОПЗЖ у відстоюванні інтересів Харкова й у Верховній Раді, і в інших вищих органах влади", - написав Михайло Добкін.

"Сьогодні мене підтримують харків'яни, які є як членами різних партій, так і безпартійні, але нас об'єднують спільні цінності і любов до рідного міста. Нас більше, ніж вони думають! 31 жовтня буде днем нашої спільної перемоги", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 29 вересня партія "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій повідомила, що стратегічна рада партії ухвалила рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах Харківського міського голови.