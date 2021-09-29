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29 вересня 2021, 17:19 31

Депутат Харківської міськради Родзинський відмовився йти на вибори мера Харкова і підтримав Михайла Добкіна

29 вересня 2021, 17:19 31
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Депутат Харківської міської ради від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Родзинський відмовився від участі у виборах мера Харкова і підтримав кандидатуру Михайла Добкіна

Відповідну заяву Родзинський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Рідні харків'яни, кілька місяців тому я заявив, що в жовтні буду обиратися мером Харкова. Моя мета робити все, щоб сьогоднішня злодійкувата міська влада вийняла руки з бюджету і ваших кишень. Щоб у Харкові змінилися пріоритети - замість фантанів, міські гроші спрямовувалися на реновацію і зменшення тепловтрат будинків, а значить ваших платіжок за тепло, безкоштовний електротранспорт і т.д." – йдеться в заяві Родзинського.

"Соціологія, яку мені потайки надсилали штабісти основних кандидатів, показувала, що я можу зайняти впевнене четверте або навіть третє місце, набравши від 10 до 15 відсотків голосів у першому турі", - заявив Родзинський, додавши, що не має можливості вийти в другий тур.

"Для мене важливі не мої особисті інтереси, а принципи і цілі. Віддані за мене голоси, це голоси тих харків'ян, які не підтримують міську владу і хочуть змін на краще для себе і Харкова. Але ці харків'яни не проголосували б тоді за найбільш перспективного кандидата Михайла Добкіна", - йдеться в заяві Родзинського.

"Тому сьогодні, я прийняв для себе рішення - не піти на мерські вибори, для того, щоб збільшити шанси Добкіна, стати мером Харкова. Навіть якщо у нас є хоча б один шанс з 100, що нам вдасться вимести "сцяной мітлою" шахраїв і злодіїв, які сьогодні окопалися в міській владі, то ми повинні зробити все можливе!" - підсумував Анатолій Родзинський.

Нагадаємо, сьогодні партія "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій повідомила, що Стратегічна рада партії ухвалила рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах Харківського міського голови.

ОПЗЖ Харків Михайло Добкін

 
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