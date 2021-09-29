Стратегічна рада ОПЗЖ прийняла рішення підтримати Михайла Добкіна на виборах мера Харкова

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій на офіційному сайті ОПЗЖ.

"На позачергових виборах харківського міського голови "Опозиційна платформа – За життя" підтримує Михайла Добкіна. Відповідне рішення прийнято Стратегічною радою партії", - йдеться в документі.

"Михайло Добкін - не нова людина для Харкова, він пов'язаний з рідним містом роками життя і результативної діяльності задля його розвитку. Михайло Добкін послідовно виступає за виконання Мінських угод і відновлення миру на Донбасі, в питаннях захисту прав російськомовних громадян України, в захисті канонічної Православної церкви, в боротьбі проти спотворення історії та історичної пам'яті нашого народу", - заявляють в ОПЗЖ.

Важливий і той факт, наголошується в заяві партії, що "Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова".

ОПЗЖ також закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна. Рішення про висунення альтернативних кандидатів у мери Харкова, активність на користь інших кандидатів, є прямим порушенням партійної дисципліни, і винні в цьому будуть виключені з партії і позбавлені депутатських мандатів".

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. 25 вересня Михайло Добкін був зареєстрований Харківською міською виборчою комісією як самовисуванець.

За словами Михайла Добкіна, він йде на вибори мера Харкова з програмою розвитку "Місто для людей". Я хочу створити місто, в якому головна цінність — людина. Тому моя програма називається "Місто для людей". Всі міські ресурси і сервіси повинні бути зосереджені навколо кожного жителя, а влада повинна працювати на поліпшення добробуту всіх городян", — сказав Михайло Добкін.