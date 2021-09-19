У Харкові одразу п'ять машин потрапили у ДТП

Фото: Нацполіція

На спуску Весніна, що у Харкові, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі п'яти автівок

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля "Audi" під час руху по спуску Весніна в сторону вулиці Пушкінській не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху.

У свою чергу, водій легковика "Geely", який їхав назустріч, загальмував, проте в нього в'їхав автомобіль "Opel", що рухався позаду. Від удару "Geely" та "Opel" зіткнулися з транспортними засобами "Audi", "Volkswagen Passat" та "Lincoln".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні із забоями був доставлений 40-річний водій легковика "Geely". Після медичного огляду чоловіка відпустили додому", - зазначили у поліції.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

Нагадаємо, у місті Мелітополі Запорізької області водій, не впоравшись з керуванням, наїхав на трьох пішоходів, які знаходились в цей момент на тротуарі.