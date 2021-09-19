10:19  19 вересня
В Україні за добу виявили майже чотири тисячі нових хворих COVID
11:41  19 вересня
Одеський припортовий завод зупинив свою роботу
18:11  19 вересня
З початку доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2021, 16:14 135

У Харкові одразу п'ять машин потрапили у ДТП

19 вересня 2021, 16:14 135
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На спуску Весніна, що у Харкові, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі п'яти автівок

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля "Audi" під час руху по спуску Весніна в сторону вулиці Пушкінській не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху.

У свою чергу, водій легковика "Geely", який їхав назустріч, загальмував, проте в нього в'їхав автомобіль "Opel", що рухався позаду. Від удару "Geely" та "Opel" зіткнулися з транспортними засобами "Audi", "Volkswagen Passat" та "Lincoln".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні із забоями був доставлений 40-річний водій легковика "Geely". Після медичного огляду чоловіка відпустили додому", - зазначили у поліції.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

Нагадаємо, у місті Мелітополі Запорізької області водій, не впоравшись з керуванням, наїхав на трьох пішоходів, які знаходились в цей момент на тротуарі.

ДТП авто транспорт дороги поліція медики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram