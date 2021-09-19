В Харькове сразу пять машин попали в ДТП

Фото: Нацполиция

На спуске Веснина, что в Харькове, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля "Audi" во время движения по спуску Веснина в сторону улицы Пушкинской не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

В свою очередь, водитель легковушки "Geely", который ехал навстречу, затормозил, однако в него въехал автомобиль "Opel", двигавшийся позади. От удара "Geely" и "Opel" столкнулись с транспортными средствами "Audi", "Volkswagen Passat" и "Lincoln".

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель легковушки "Geely". После медицинского осмотра мужчину отпустили домой", - отметили в полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений проводится проверка.

Напомним, в городе Мелитополе Запорожской области водитель, не справившись с управлением, наехал на трех пешеходов, которые находились в этот момент на тротуаре.