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19 вересня 2021, 13:11 317

У Мелітополі автівка наїхала на пішоходів: над водієм намагалися здійснити самосуд

19 вересня 2021, 13:11 317
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Фото: Нацполіція
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У місті Мелітополі Запорізької області водій, не впоравшись з керуванням, наїхав на трьох пішоходів, які знаходились в цей момент на тротуарі

Як передає RegioNews, про це повідомили в головному управлінні Нацполіції Запорізької області.

В результаті ДТП, постраждали жінки 1960 та 1968 років народження, а також місцевий житель 1986 року народження. Постраждалих госпіталізували. Попередньо відомо, що одна з постраждалих жінок отримала перелом.

У відомстві додали, що водій та один із пасажирів автомобілю намагалися покинути місце аварії. Їх затримали свідки ДТП й передали правоохоронцям.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік врізався у компанію людей, які святкували весілля. Після аварії, над водієм намагалися вчинити самосуд, але він оборонявся газовим балончиком.

Розпочато провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання за таке правопорушення - до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали працівника станції технічного обслуговування, який незаконно заволодів автомобілем клієнтки та потрапив на ньому в ДТП.

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