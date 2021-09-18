Харків'яни до виборів повинні зрозуміти, що сталося з Кернесом, - Наталія Влащенко

Про це у своєму блозі на YouTube-каналі заявила журналіст і телеведуча Наталія Влащенко, пише RegioNews.

"Буквально вчора під офіс президента вийшли прихильники версії, що Кернеса вбили... вони вимагають розслідування, тому що досі справа не розслідувана, але найголовніше — сьогодні ходять якісь такі дивні чутки, що нібито до моменту виборів у Харкові Геннадій Кернес вже не перебував у тому стані, коли він міг ставити електронний підпис і не міг брати участь у виборах", - сказала Влащенко.

Вона заявила, що не має права як журналіст стверджувати, чи так це, але вважає, що правоохоронці повинні розглянути всі версії смерті Кернеса, і дати розуміння харків'янам, що ж сталося насправді.

"У мене немає таких, крім якихось чуток кулуарних, якихось розмов, у мене немає таких фактів конкретних, але ці факти повинні бути з клінік "Шаріте", де лікувався Геннадій Кернес, є його близькі, рідні, є врешті-решт люди, які працювали і працюють в посольстві. І, звичайно, ж правоохоронні органи повинні пройти по всіх цих ланцюжках і зрозуміти, а що відбувалося в цей час", – зазначила вона.

Влащенко додала, що розслідувати цю справу потрібно обов'язково до виборів мера Харкова, які відбудуться вже 31 жовтня цього року.

"Це було б найправильнішим, для того, щоб харків'яни розуміли, а що сталося під час виборів: якщо все було за законом – відмінно, люди можуть йти зі спокійним серцем на виборчі дільниці. Якщо все було якось по-іншому-люди теж перед виборами повинні це знати і розуміти, тому що ось ці моральні речі – вони дуже важливі, надзвичайно важливі", – підсумувала вона.

Нагадаємо, за офіційною інформацією, Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. В даний час з'явилася інформація, що згідно з даними, німецької прокуратури весь час перебування в "Шаріті" Кернес був без свідомості, і якщо ця інформація підтвердиться, то це буде означати, що Терехов став секретарем міськради незаконно.

Напередодні під Офісом президента та Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.

Тим часом харківський юрист Денис Ярославський вважає, що хвороба і смерть мера Харкова Геннадія Кернеса могли бути частиною "ретельно спланованої операції" його найближчого оточення.