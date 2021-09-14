Харків'яни прийшли до Венедиктової вимагати розслідування всіх обставин смерті Кернеса

В акції протесту взяли участь харків'яни. Вони тримали в руках плакати: "Харків'яни чекають правди", "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Рятуйте Харків від рейдерства", "Ми маємо право на правду" тощо.

Учасники акції також заявили, що в офіційній версії смерті Кернеса дуже багато нестиковок, що говорить про те, що правду про хворобу і смерть Кернеса намагаються приховати.

Також вони вимагають звернути увагу на обставини приходу до влади в Харкові в.о. мера Ігоря Терехова, оскільки є великі сумніви в достовірності електронного підпису Кернеса, на підставі якого Терехов став секретарем Харківської міськради, оскільки, швидше за все, Кернес весь час перебування в клініці "Шаріте" був без свідомості. Мітингувальники вважають, що хвороба і смерть Кернеса, а також зміна влади в Харкові, що послідувала за цими подіями, можуть бути результатом умисного злочину, а влада в Харкові узурпованою.

"Є підстави вважати, що електронний підпис був зроблений, коли сам Кернес був вже не при свідомості. Можливо, Кернес тоді вже був у комі. Тому все це і породжує багато невідомості", – заявив один з організаторів акції, директор громадської організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов.

Також він додав, що вже кілька разів намагався розмістити петиції на сайті президента з вимогою розслідування обставини смерті Геннадія Кернеса, але все марно. Таку ж петицію він намагався розмістити і на сайті Харківської міськради, але і цього йому не вдалося.

До мітингувальників вийшов представник Офісу генерального прокурора і взяв їхню письмову заяву з вимогою про початок розслідування обставин смерті Геннадія Кернеса, а також про те, яким чином до влади в місті прийшов нинішній тимчасовий мер Ігор Терехов. За словами Андрія Ільгова, представник Офісу генпрокурора пообіцяв, що їхнє звернення буде зареєстровано і розглянуто.

Нагадаємо, раніше сьогодні акція протесту із закликом до Президента України Володимира Зеленського взяти під особистий контроль розслідування обставин смерті Кернеса пройшла під будівлею Офісу президента.

Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. Справжність електронного підпису Кернеса у багатьох викликає сумнів, оскільки є інформація, що Кернес весь час перебування в "Шаріті" був без свідомості і не міг приймати ніяких рішень.