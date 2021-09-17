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17 вересня 2021, 12:23 854

Юрист Денис Ярославський: У оточення Кернеса були причини боятися його виходу з коми

17 вересня 2021, 12:23 854
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Харківський юрист Денис Ярославський вважає, що хвороба і смерть мера Харкова Геннадія Кернеса могли бути частиною "ретельно спланованої операції" його найближчого оточення

Про це він заявив в ефірі програми "Точка зору" на Харківському телеканалі "Р1".

Зокрема, пояснюючи, чому він не виключає, що хвороба і смерть Кернеса могли бути наслідком злочину, Ярославський заявив: "Я абсолютно впевнений, що вся подія була ретельно спланована. 24 на 7 моніторився стан здоров'я Кернеса, будь-яка його зміна стану моніторилася моментально. З ним в машині їздила переносна клініка".

"Як так вийшло, що він моментально захворів коронавірусом, а ніхто з його оточення не захворів? Це могло бути аж до отруєння. Ніхто не робив ні ексгумацію тіла, немає ніякого висновку", - припустив юрист.

При цьому, за словами Ярославського, смерть Кернеса була вигідна "групі, яка захопила владу в Харкові". Він нагадав, що поки Кернес лежав, швидше за все, в стані коми в "Шаріте", "більшу частину людей, які входили в "Блок Кернеса", поміняли на людей – представників Авакова, Котвицького, Фукса".

"Половина людей, які зайшли в "Блок Кернеса", їх Кернес би в житті на гарматний постріл ніколи до свого блоку б не підпустив. Це все було змінено тоді, коли Кернес лежав у стані коми. Якби Кернес з якоїсь причини вийшов би зі стану коми і побачив, що відбувається, ви розумієте, який би був "треш" у всіх, хто це робив. Тому його було невигідно виводити зі стану коми, аж до відключення з розетки", - заявив Ярославський.

Нагадаємо, за офіційною інформацією Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. В даний час з'явилася інформація, що згідно з даними, німецької прокуратури весь час перебування в "Шаріте" Кернес був без свідомості, і якщо ця інформація підтвердиться, то це буде означати, що Терехов став секретарем міськради незаконно.

Напередодні під Офісом президента та Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.

Харків Ігор Терехов Геннадій Кернес

 
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