Харьковчане до выборов должны понять, что случилось с Кернесом, - Наталья Влащенко

До выборов харьковского городского головы правоохранители должны рассмотреть все версии смерти Геннадия Кернеса, и дать понимание харьковчанам, что же произошло на самом деле

Об этом в своем блоге на YouTube-канале заявила журналист и телеведущая Наталья Влащенко, пишет RegioNews.

"Буквально вчера под Офис президента вышли сторонники версии, что Кернеса убили… Они требуют расследования, потому что до сих пор дело не расследовано, но самое главное — сегодня ходят какие-то такие странные слухи, что якобы к моменту выборов в Харькове Геннадий Кернес уже не находился в том состоянии, когда он мог ставить электронную подпись и не мог участвовать в выборах", – сказала Влащенко.

Она заявила, что не имеет права как журналист утверждать, так ли это, но считает, что правоохранители должны рассмотреть все версии смерти Кернеса, и дать понимание харьковчанам, что же произошло на самом деле.

"У меня нет таких, кроме каких-то слухов кулуарных, каких-то разговоров, у меня нет таких фактов конкретных, но эти факты должны быть из клиник "Шарите", где лечился Геннадий Кернес, есть его близкие, родные, есть в конце концов люди, которые работали и работают в посольстве. И, конечно, же правоохранительные органы должны пройти по всем этим цепочкам и понять, а что происходило в это время", – отметила она.

Влащенко добавила, что расследовать это дело нужно обязательно до выборов мэра Харькова, которые состоятся уже 31 октября этого года.

"Это было бы самым правильным, для того, чтобы харьковчане понимали, а что произошло во время выборов: если все было по закону – отлично, люди могут идти со спокойным сердцем на избирательные участки. Если все было как-то по-другому – люди тоже перед выборами должны это знать и понимать, потому что вот эти нравственные вещи – они очень важны, чрезвычайно важны", – подытожила она.

Напомним, по официальной информации, Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. В настоящее время появилась информация, что согласно данным, германской прокуратуры все время пребывания в "Шарите" Кернес был без сознания, и если эта информация подтвердится, то это будет означать, что Терехов стал секретарем горсовета незаконно.

Накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.

Тем временем харьковский юрист Денис Ярославский считает, что болезнь и смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса могли быть частью "тщательно спланированной операции" его ближайшего окружения.