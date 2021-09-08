Найбільше шансів перемогти на виборах мера Харкова у Михайла Добкіна, - експерт

На виборах міського голови Харкова найбільше шансів перемогти має лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін

Про це в коментарі інформаційному агентству УНН заявив політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Я, як політтехнолог, знаю, що найбільше шансів має Добкін", - зокрема сказав експерт.

Голобуцький переконаний, що дані соцопитувань, які прогнозують перемогу нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова - спотворені. "Терехов малює собі образ націонал-патріота, з державною позицією. За нього можуть прийти і проголосувати такі ж націонал-патріоти, яких у Харкові набереться близько 20%. Це ті, хто зчепить зуби, але проголосує насамперед не за Терехова, а проти того, щоб мером став Добкін", - пояснив Голобуцький.

За його словами, рейтинг Терехова тримається на підтримці колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А ось Офіс президента підтримувати публічно його навряд чи буде. "Зрозуміло, що ОП не може відкрито підтримувати кандидата з таким ватним бекграундом", - заявив експерт.

Нагадаємо, "Народне опитування" наприкінці серпня показало лідерство Добкіна в передвиборній гонці за крісло мера Харкова. На другому місці "інший кандидат" і на третьому нинішній в.о. мера Ігор Терехов.

Згідно з даними опитування групи "Оперативна соціологія", станом на кінець березня Ігор Терехов очолював рейтинг кандидатів на посаду міського голови з рівнем підтримки 20,7%. Друге місце займав Михайло Добкін -18,7%. У той же час дані Української соціологічної платформи станом на кінець березня говорили про 35% підтримку Добкіна і 29,3% — Терехова.

Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом тодішнього міського голови Геннадія Кернеса, який на той момент перебував у берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса Терехов став в.о. мера Харкова.

У легітимності процедури обрання Терехова секретарем міськради та електронного підпису Кернеса є обґрунтовані сумніви, оскільки на момент отримання електронного підпису стан Кернеса не дозволяв йому скласти присягу міського голови та отримати електронний підпис за встановленою процедурою.

Так, депутат Харківської міськради від Партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.