Больше всего шансов победить на выборах мэра Харькова у Михаила Добкина, - эксперт

На выборах городского головы Харькова больше всего шансов победить имеет лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин

Об этом в комментарии информационному агентству УНН заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Я, как политтехнолог, знаю, что больше всего шансов имеет Добкин", - в частности сказал эксперт.

Голобуцкий убежден, что данные соцопросов, которые прогнозируют победу нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова - искажены. "Терехов рисует себе образ национал-патриота, с государственной позицией. За него могут прийти и проголосовать такие же национал-патриоты, которых в Харькове наберется около 20%. Это те, кто сцепит зубы, но проголосует прежде всего не за Терехова, а против того, чтобы мэром стал Добкин", - объяснил Голобуцкий.

По его словам, рейтинг Терехова держится на поддержке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. А вот Офис Президента поддерживать публично его вряд ли будет. "Понятно, что ОП не может открыто поддерживать кандидата с таким ватным бэкграундом", - заявил эксперт.

Напомним, "Народный опрос" в конце августа показал лидерство Добкина в предвыборной гонке за кресло мэра Харькова. На втором месте "другой кандидат" и на третьем нынешний и.о. мэра Игорь Терехов.

Согласно данным опроса группы "Оперативная социология", по состоянию на конец марта Игорь Терехов возглавлял рейтинг кандидатов на пост городского головы с уровнем поддержки 20,7%. Второе место занимал Михаил Добкин —18,7%. В то же время данные Украинской социологической платформы по состоянию на конец марта говорили о 35%-ной поддержке Добкина и 29,3%-ной — Терехова.

Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью тогдашнего городского головы Геннадия Кернеса, который на тот момент находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса Терехов стал и.о. мэра Харькова.

В легитимности процедуры избрания Терехова секретарем горсовета и электронной подписи Кернеса есть обоснованные сомнения, поскольку на момент получения электронной подписи состояние Кернеса не позволяло ему принести присягу городского головы и получить электронную подпись по установленной процедуре.

Так, депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.