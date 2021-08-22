Михайло Добкін: Терехов віддав більшість прибуткових КП Харкова людям Авакова

Найбільшими комунальними підприємствами Харкова керують люди, які не підкоряються в.о. мера міста Ігорю Терехову. Цих людей призначили від Арсена Авакова

Про це під час чергової зустрічі з харків'янами заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За словами Добкіна, в Харкові є три найбільших комунальних підприємства, які генерують прибуток.

"Серед таких підприємств - "Харківський метрополітен", "Харківські теплові мережі" і "Харківводоканал". Я з відповідальністю заявляю, що всі керівники цих підприємств – це не люди, яких призначив секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Це люди, яких дали від Арсена Авакова", - заявив Михайло Добкін.

Він також додав, що на "фінансових потоках цих підприємств сидять люди, яких лише умовно можна назвати харків'янами".

"Ці люди зацікавлені максимум вичавити з цих підприємств. Терехов - заручник ситуації, адже його Аваков прикривав з точки зору МВС, а олігарх Павло Фукс забезпечував для Терехова зв'язок з Офісом президента. Тепер же Терехов залишився один. Аваков пішов з поста глави МВС, а на Фукса наклали санкції РНБО. Пішов зі своєї посади навіть головний поліцейський області, який був у команді Авакова", - додав Михайло Добкін.

Він також висловив розчарування у зв'язку з тим, що після таких кадрових втрат серед покровителів Терехова все повинно змінитися в самому Харкові, як мінімум серед керівників комунальних підприємств.

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, якого підтримують Арсен Аваков і Павло Фукс. 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з поста глави Міністерства внутрішніх справ.

18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.