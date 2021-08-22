Михаил Добкин: Терехов отдал большинство прибыльных КП Харькова людям Авакова
Самыми крупными коммунальными предприятиями Харькова руководят люди, которые не подчиняются и.о. мэра города Игорю Терехову. Этих людей назначили от Арсена Авакова
Об этом во время очередной встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.
По словам Добкина, в Харькове есть три самых больших коммунальных предприятия, которые генерируют прибыль.
"Среди таких предприятий – "Харьковский метрополитен", "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал". Я с ответственностью заявляю, что все руководители этих предприятий – это не люди, которых назначил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Это люди, которых дали от Арсена Авакова", – заявил Михаил Добкин.
Он также добавил, что на "финансовых потоках этих предприятий сидят люди, которых лишь условно можно назвать харьковчанами".
"Эти люди заинтересованы максимум выжать из этих предприятий. Терехов – заложник ситуации, ведь его Аваков прикрывал с точки зрения МВД, а олигарх Павел Фукс обеспечивал для Терехова связь с Офисом президента. Теперь же Терехов остался один. Аваков ушел с поста главы МВД, а на Фукса наложили санкции СНБО. Ушел со своей должности даже главный полицейский области, который был в команде Авакова", – добавил Михаил Добкин.
Он также выразил разочарование в связи с тем, что после таких кадровых потерь среди покровителей Терехова все должно измениться в самом Харькове, как минимум среди руководителей коммунальных предприятий.
Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, которого поддерживают Арсен Аваков и Павел Фукс. 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с поста главы Министерства внутренних дел.
18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.