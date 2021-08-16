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16 августа 2021, 15:38 584

В Харькове автомобиль на переходе сбил насмерть женщину

16 августа 2021, 15:38 584
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Фото: Нацполиция
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В Харькове женщина переходила дорогу по "зебре", когда в нее влетела машина и сбила ее насмерть

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции области.

Происшествие произошло сегодня, 16 августа, в 10:40 на улице Роганской. 31-летний водитель Volkswagen Transporter сбил женщину, которая пересекала проезжую часть пешеходным переходом. От полученных травм она погибла на месте.

Напомним, сегодня на Франковщине в ДТП попала пожарная машина, в результате чего шесть человек пострадали.

Украина ДТП Харьков авария Харьковская область

 
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