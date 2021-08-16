В Харькове автомобиль на переходе сбил насмерть женщину
В Харькове женщина переходила дорогу по "зебре", когда в нее влетела машина и сбила ее насмерть
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции области.
Происшествие произошло сегодня, 16 августа, в 10:40 на улице Роганской. 31-летний водитель Volkswagen Transporter сбил женщину, которая пересекала проезжую часть пешеходным переходом. От полученных травм она погибла на месте.
Напомним, сегодня на Франковщине в ДТП попала пожарная машина, в результате чего шесть человек пострадали.
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