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09 серпня 2021, 09:06 56

У Харкові до психлікарні доставили чоловіка, який погрожував підірвати будинок

09 серпня 2021, 09:06 56
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Фото: з відкритих джерел
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У Слобідському районі Харкова через погрози підірвати під'їзд одного із будинків, евакуювали мешканців багатоповерхівки 

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Так, до поліції надійшла інформація про те, що один із жителів багатоповерхівки по вулиці Дніпровській погрожує підірвати під'їзд будинку.

При виїзді на місце слідчо-оперативна група виявила чоловіка, який нібито погрожував підірвати будівлю, сплячим. Вибухонебезпечних предметів або речовин у його помешканні поліцейські не виявили", - йдеться у повідомленні.

Затриманого 46-річного чоловіка доставили до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатою. В результаті інциденту, який трапився на території комбінату, чоловіку відірвало ногу - його госпіталізували до місцевої лікарні.

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