У Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатою

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Від вибуху гранати у Кривому Розі постраждав чоловік. В результаті інциденту, який трапився на території комбінату, чоловіку відірвало ногу - його госпіталізували до місцевої лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомив місцевий телеканал "Вікдритий".

Так, зазначається, що чоловік прийшов на прохідну гірського комбінату з двома гранатами й вимагав пропустити його на територію. Співробітники поліції, які прибули на місце, знайшли чоловіка у дворі.

"Він у прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав у руці", - пише видання.

В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу, ніхто з інших мешканців не постраждав. Чоловіка доставили в місцеву лікарню.

Повідомляється, що чоловік є колишнім учасником АТО.

У мережі також з'явилося відео інциденту. На ньому видно, як правоохоронці підходять до чоловіка, однак після того, як з рук чоловіка випала граната поліцейські відбігли від нього і стався вибух.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що 4 серпня в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її. Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка, який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар". Йому призначили психіатричну експертизу.