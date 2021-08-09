В Харькове в психбольницу доставили мужчину, который угрожал взорвать дом

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В Слободском районе Харькова из-за угроз взорвать подъезд одного из домов, эвакуировали жителей многоэтажки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, в полицию поступила информация о том, что один из жителей многоэтажки на улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома.

При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.

Задержанного 46-летнего мужчину доставили в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу - его госпитализировали в местную больницу.