В Харькове в психбольницу доставили мужчину, который угрожал взорвать дом
В Слободском районе Харькова из-за угроз взорвать подъезд одного из домов, эвакуировали жителей многоэтажки
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Так, в полицию поступила информация о том, что один из жителей многоэтажки на улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома.
При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.
Задержанного 46-летнего мужчину доставили в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу - его госпитализировали в местную больницу.