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03 августа 2021, 12:46 370

В Харькове задержали россиянина, которого искали за организацию убийства на заказ

03 августа 2021, 12:46 370
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Фото: Нацполиция
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В Харькове оперативники задержали гражданина РФ, который подозревается в организации покушения на убийство бизнесмена в российском Ульяновске

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Правоохранители получили информацию о проживании в Харькове гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства.

Известно, что в 2013 году на подземной парковке в городе Ульяновск РФ неизвестный мужчина произвел два выстрела из огнестрельного оружия в голову бизнесмену. Однако пострадавшему удалось выжить. В ходе расследования было установлено, что к организации преступления причастен 52-летний мужчина.

Спецоперация по задержанию мужчины проводилась 3 августа в Харькове. Его задержали и доставили в полицию для решения вопроса дальнейшей экстрадиции в РФ.

Напомним, что в конце июня в Киеве задержали боевика "ЛНР”, который выдавал себя за переселенца.

Харьков розыск РФ убийство расследование

 
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