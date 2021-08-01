У Харкові постраждали двоє патрульних, які намагались зняти неадекватного чоловіка з даху
У Московському районі Харкова двоє патрульних поліцейських із травмами були доставлені до лікарні - вони намагалися схопити неадекватного чоловіка, який бігав по даху приватного будинку
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.
Зазначається, що чоловік побив патрульних металевою палицею, в результаті чого один із правоохоронців впав з даху. Нападником виявився 39-річний харків'янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медзакладу.
Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів".
Нагадаємо, раніше в Маріуполі з психлікарні втік чоловік, який погрожував підірвати банк.
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