У Харкові постраждали двоє патрульних, які намагались зняти неадекватного чоловіка з даху

Фото: t.me/truexanews

У Московському районі Харкова двоє патрульних поліцейських із травмами були доставлені до лікарні - вони намагалися схопити неадекватного чоловіка, який бігав по даху приватного будинку

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

Зазначається, що чоловік побив патрульних металевою палицею, в результаті чого один із правоохоронців впав з даху. Нападником виявився 39-річний харків'янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медзакладу.

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів".

Нагадаємо, раніше в Маріуполі з психлікарні втік чоловік, який погрожував підірвати банк.